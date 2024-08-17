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Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunca Yozgat'ta "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" açıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda açılan fuarda, işyurtları müdürlüğündeki hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen gıdadan tekstile, mobilyadan hediyelik eşyaya ürünler yer aldı.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Hüsnü Gezginci, açılışta, işyurtları kurumunun, hükümlü ve tutukluların cezalarının infazı sırasında işbaşı mesleki eğitim verilmek suretiyle meslek edinmelerini sağlamak ya da var olan mesleklerini devam ettirmek amacıyla kurulduğunu söyledi.

İşyurtları kurumunun cezaları infaz olan hükümlü ve tutukluları, tahliye sonrası yeniden topluma kazandırmayı amaçladığını vurgulayan Gezginci, şunları kaydetti:

"Kurumumuzca 368 işyurdu müdürlüğümüz aracılığıyla yaklaşık 200 farklı iş kolunda 1700'den fazla atölyede ve tesiste işbaşı mesleki eğitim faaliyetleri vermek suretiyle yüzlerce çeşit ürün üretilmektedir. Ülke genelinde 82 satış mağazası, ceza infaz kurumlarında yer alan kantinler ve diğer kamu kurumlarının talep ve ihtiyaçları doğrultusunda ürünler üretilmektedir. Yılda ortalama 60 bin hükümlü ve tutuklunun işbaşı mesleki eğitime katılmaları sağlanmaktadır. Bu eğitimler sırasında gerçekleştirilen üretim sayesinde yerli ve milli ekonomiye destek olunmakta, ülke ekonomisine önemli katkı sağlanmaktadır."

Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili de fuara ev sahipliği yapmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Hükümlü ve tutuklulara yönelik eğitim ve iyileştirme faaliyetleri çerçevesinde işyurtlarında üretilen ürünlerin satış ve pazarlamasının yapılacağı bu güzide fuara ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün burada sergilenen her ürün bir mahkumun emeğini, azmini ve dönüşümünü temsil etmektedir. İşyurtları mahkumlarımızın meslek edinmesine, üretken bireyler olarak topluma yeniden kazandırılmasına en önemlisi de yeniden suça bulaşmamalarına yönelik büyük bir misyon üstlenmektedir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapıldı.

Açılışa Yozgat Vali Vekili Adnan Kayık, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Fuar, 21 Ağustos Çarşamba gününe kadar 14.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.