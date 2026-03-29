Yozgat'ta İzinsiz Kazı Yapan İki Şüpheli Gözaltında

Yozgat'ta izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Karabıyık köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye giden ekipler, izinsiz kazı yapan 2 zanlıyı suçüstü yakaladı.
Alanda yapılan aramalarda, kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
