Yozgat'ta Jandarma, Hayvan Hırsızlığı ve Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Uyardı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yozgat'ta Jandarma, Hayvan Hırsızlığı ve Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Uyardı

Yozgat\'ta Jandarma, Hayvan Hırsızlığı ve Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Uyardı

Yozgat'ta jandarma ekipleri, canlı hayvan pazarında, besiciler ile alışveriş yapan vatandaşları hayvan hırsızlığı, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sorgun Hayvan Pazarı'nda alışveriş yapan vatandaşlara broşür dağıtarak, hayvan hırsızlığı, sahte para ve dolandırıcılık gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını ve yaşanabilecek durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini istedi. Vatandaşlar da yapılan uyarıdan dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.

04.04.2024 14:01  Güncelleme: 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta jandarma ekipleri, canlı hayvan pazarında, besiciler ile alışveriş yapan vatandaşları hayvan hırsızlığı, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, toplum destekli kolluk faaliyeti çalışmaları kapsamında, Sorgun Hayvan Pazarı'nda alışveriş yapan vatandaşlara broşür dağıttı.

Vatandaşları, hayvan hırsızlığı, sahte para, dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmalarını konusunda uyaran jandarma, yaşanabilecek olumsuzlukları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini istedi.

Vatandaşlar da yapılan uyarıdan dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Jandarma, Yozgat, Hayvanlar, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta Jandarma, Hayvan Hırsızlığı ve Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Uyardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Çorum'un Sungurlu ilçesinde boş bir evde çıkan yangın söndürüldü
    15:25 Çorum'un Sungurlu ilçesinde boş bir evde çıkan yangın söndürüldü

    Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Bozyayla Köyü'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

  • Akdeniz Üniversitesi Çocuk Üniversitesinde Eğlenceli Atölye Çalışmaları
    15:24 Akdeniz Üniversitesi Çocuk Üniversitesinde Eğlenceli Atölye Çalışmaları

    Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulan Çocuk Üniversitesi, çocuklara yönelik atölye çalışmaları düzenleyerek eğlenerek öğrenmelerini sağlıyor. Okuduğunu anlama, problem çözme, sayı hissi gibi becerilerin yanı sıra sanat, bilim, doğa gibi farklı alanlarda atölyeler düzenleniyor. Öğretim elemanları ve uzman isimler tarafından verilen atölyelerde çocuklar, botanik bahçesini gezip endemik bitkileri tanıma fırsatı buluyor. Ayrıca beyin atölyesi, mimari tasarım, müzik, resim gibi etkinlikler de gerçekleştiriliyor.

  • Sancaktepe'de Devir-Teslim Töreninde Şeyma Döğücü'ye 'Zafer Miğferi' Hediye Edildi
    15:22 Sancaktepe'de Devir-Teslim Töreninde Şeyma Döğücü'ye 'Zafer Miğferi' Hediye Edildi

    Sancaktepe'de yerel seçimlerin ardından gerçekleşen devir-teslim töreninde, CHP'nin adayı Alper Yeğin'in rakibi Şeyma Döğücü'ye 'zafer miğferi' hediye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da daha önce Almanya Başbakanı Merkel'e hediye ettiği miğferin fiyatı ise 19 bin 500 TL.

  • Yunanistan'a bağlı adalarda kapıda vize uygulaması başladı
    15:21 Yunanistan'a bağlı adalarda kapıda vize uygulaması başladı

    Türk vatandaşları için Yunanistan'a bağlı Ege'deki adalarda kapıda vize uygulaması başladı. Türk turistler, Schengen vizesine başvuruda bulunmadan adaları ziyaret edebilecek. Uygulama turizmciler tarafından olumlu karşılandı. Kapı vizesi için biometrik fotoğraf, vize başvuru formu, feribot bileti ve otel rezervasyonu veya davetiye gerekiyor. Başvurular Yunan yetkilileri tarafından değerlendirilecek.

  • Elazığ'da iş yerinde silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
    15:21 Elazığ'da iş yerinde silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

    Elazığ'ın Nailbey Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde O.B. isimli kişi silahlı saldırıya uğradı. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralanan O.B. ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

  • Elazığspor, hakem hatalarını videoyla paylaştı
    15:21 Elazığspor, hakem hatalarını videoyla paylaştı

    Elazığspor Kulübü, sezon boyunca maruz kaldığı hakem hatalarını içeren bir video hazırlayarak sosyal medya hesaplarından paylaştı. Video, Elazığspor'un kazandığı maçlarda dahil olmak üzere birçok maçta yaşanan hakem hatalarını gösteriyor. Son olarak Efeler 09 Spor maçında aleyhlerine çalınan penaltı pozisyonu ve verilmeyen gol nedeniyle 2 puanlarının gasp edildiği belirtiliyor. Elazığspor, konuyla ilgili dokümanları yetkili mercilere ilettiğini açıkladı.

  • Erzurum Emniyet Müdürlüğü Mart 2024 Döneminde 113 Bin 470 Kişi ve 15 Bin 795 Araç Üzerinde Sorgulama Yaptı
    15:19 Erzurum Emniyet Müdürlüğü Mart 2024 Döneminde 113 Bin 470 Kişi ve 15 Bin 795 Araç Üzerinde Sorgulama Yaptı

    Erzurum Emniyet Müdürlüğü, 1 Mart-31 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde toplamda 113 bin 470 kişi ve 15 bin 795 araç üzerinde sorgulama yaptı. Bu süreçte 224 bakaya, 186 aranan şahıs, 9 narkotik madde icrası ve 154 araç için cezai işlem yapıldı. Ayrıca, 67 fişek, 8 tabanca, 8 kuru sıkı ve 62 adet bıçak ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 3 kg narkotik madde de bulundu.

  • Türker İnanoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
    15:19 Türker İnanoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

    Türk sinemasının önemli isimlerinden ünlü yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.


14:19 Mehmet Kasım Gülpınar hızlı başladı Tebrik için gelen personeli “Hadi görevinizin başına“ diyerek gönderdi Mehmet Kasım Gülpınar hızlı başladı! Tebrik için gelen personeli "Hadi görevinizin başına" diyerek gönderdi
13:49 29 kişiye mezar olan gece kulübüne Beşiktaş Belediyesi’nden art arda 2 ruhsat Hiçbirinde itfaiye ruhsatı yok 29 kişiye mezar olan gece kulübüne Beşiktaş Belediyesi'nden art arda 2 ruhsat! Hiçbirinde itfaiye ruhsatı yok
12:04 Özgür Özel: Artık birinci partiyiz, Cumhurbaşkanını aramak bana düşer Özgür Özel: Artık birinci partiyiz, Cumhurbaşkanını aramak bana düşer
12:02 YSK, Beykoz’da yeniden sayım kararını reddetti Mazbata CHP’li adaya verilecek YSK, Beykoz'da yeniden sayım kararını reddetti! Mazbata CHP'li adaya verilecek
10:17 Muhtarlık seçimi kavgasında polisten orantısız güç Karşındaki bir kadın ve üstelik de hamile Muhtarlık seçimi kavgasında polisten orantısız güç! Karşındaki bir kadın ve üstelik de hamile
14:49 Netanyahu, İran tehdidi sonrası korkudan GPS kapattı Haritalar Tel Aviv yerine Beyrut gösteriyor Netanyahu, İran tehdidi sonrası korkudan GPS kapattı! Haritalar Tel Aviv yerine Beyrut gösteriyor
14:25 Cenaze törenine damga vuran an Ali Koç ve Dursun Özbek, Kurtlar Vadisi’nden rol çaldı Cenaze törenine damga vuran an! Ali Koç ve Dursun Özbek, Kurtlar Vadisi'nden rol çaldı
13:14 Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalini Volkan Bayarslan yönetecek Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalini Volkan Bayarslan yönetecek
13:07 Atatürk’ün derdini dinlediği vatandaşın torunu Tokat Turhal’a belediye başkanı oldu Atatürk'ün derdini dinlediği vatandaşın torunu Tokat Turhal'a belediye başkanı oldu
12:44 Stüdyonun buz kestiği anlar Dadı Meryem’in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı Stüdyonun buz kestiği anlar! Dadı Meryem'in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı
12:29 Oylar tekrar sayıldı, belediye Yeniden Refah’tan AK Parti’ye geçti Oylar tekrar sayıldı, belediye Yeniden Refah'tan AK Parti'ye geçti
11:46 Kaldırdığı ağırlıkları görenler ’’Yok artık’’ diyor Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı Kaldırdığı ağırlıkları görenler ''Yok artık'' diyor! Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı
11:34 İmamoğlu’ndan Şadi Yazıcı ile ilgili iddia: Görevi bitmişken 62 milyonluk ihale yaparak birilerine vermiş İmamoğlu'ndan Şadi Yazıcı ile ilgili iddia: Görevi bitmişken 62 milyonluk ihale yaparak birilerine vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 15:27:07. #1.12#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Jandarma, Hayvan Hırsızlığı ve Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement