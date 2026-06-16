Yozgat'ta Kadın Kooperatifi Projesi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yozgat'ta Kadın Kooperatifi Projesi Açıldı

Yozgat\'ta Kadın Kooperatifi Projesi Açıldı
16.06.2026 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta 'Benim Kooperatifim Projesi' kapsamında kafe ve taş işleme atölyesi açıldı.

Yozgat'ta, Aydıncık Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi, Kapsayıcı Büyüme Derneği, Kadın Eğitimi Değerlendirme Vakfı (KEDV), Awen For US işbirliğiyle, "Benim Kooperatifim Projesi" kapsamında kafe ve taş işleme atölyesi hizmete açıldı.

Açılışta konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Aydıncık Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nimet Türker'e yaptığı güzel çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Aydıncık ilçesinin Yozgat'ın tanıtımında önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Özkan, "Aydıncık, bir yanda ametist taşı, bir yanda Kazankaya Kanyonu, bir yanda tarımsal potansiyeliyle Yozgat için önemli bir ilçedir. Burada kooperatiflerimiz çok yol aldı. Diğer ilçelerimizde de kooperatiflerimizde kadınlar yürekleriyle, gayretleriyle, emekleriyle çalışıyor. Bütün ilçelerimizle biz büyük bir bütünüz. Destek olandan, emek verenden duasıyla yanımızda bulunan tüm hemşehrilerimizden Allah razı olsun." diye konuştu.

Aydıncık Belediye Başkanı Mustafa Tekçam da ilçenin 4 ile sınır olan küçük ve şirin bir bölge olduğunu belirtti.

Tekçam, Aydıncık Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin hem ilçenin hem de Yozgat'ın tanıtımında güzel işler başardığını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

KEDV Başkanı Kadir Kılıçparlar ise "Benim Kooperatifim Projesi", özel sektör, sivil toplum ve kadın kooperatifleri üçgeninde sürdürülebilir kalkınmayı destekleyerek kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımına katkı sağlamaya devam ettiklerini ifade etti.

Aydıncık Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nimet Türker de burada kadın dayanışmasının üretimi ortaya çıkardığı bir başarı hikayesi olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından kafe ve taş işleme atölyesinin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Aydıncık, Ekonomi, Yozgat, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta Kadın Kooperatifi Projesi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur’dan büyük başarı: Vücut geliştirme dünya şampiyonu oldu Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur'dan büyük başarı: Vücut geliştirme dünya şampiyonu oldu
2026-YKS: 2.4 milyon aday 20-21 Haziran’da sınava girecek 2026-YKS: 2.4 milyon aday 20-21 Haziran'da sınava girecek
Sürücüler dikkat: Mola yerlerinde jant ve disklere su tutmak pahalıya patlayabilir Sürücüler dikkat: Mola yerlerinde jant ve disklere su tutmak pahalıya patlayabilir
Evden 800 bin TL’lik pırlanta hırsızlığında temizlikçiye gözaltı Evden 800 bin TL'lik pırlanta hırsızlığında temizlikçiye gözaltı
Sınav Döneminde Doğru Beslenme İpuçları Sınav Döneminde Doğru Beslenme İpuçları
Evinin balkonundayken düğünde açılan ateşte göğsünden vurulan kadın öldü Evinin balkonundayken düğünde açılan ateşte göğsünden vurulan kadın öldü

13:49
Silivri soruşturmasında rüşvet itirafı: Belediye başkan yardımcısına 380 bin dolar verdim
Silivri soruşturmasında rüşvet itirafı: Belediye başkan yardımcısına 380 bin dolar verdim
13:06
Annesi Ece İrtem’in kullandığı ilacı açıkladı O gece alkolle birlikte...
Annesi Ece İrtem'in kullandığı ilacı açıkladı! O gece alkolle birlikte...
12:46
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran’a yaptırım uygulamıyoruz
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran'a yaptırım uygulamıyoruz
11:53
TRT’de Dünya Kupası krizi Spiker görevden alındı
TRT'de Dünya Kupası krizi! Spiker görevden alındı
11:33
Kayseri’de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
11:18
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 14:07:07. #7.13#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Kadın Kooperatifi Projesi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.