Yozgat\'ta Kadın Kooperatifi Projesi Açıldı

Yozgat'ta, Aydıncık Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi, Kapsayıcı Büyüme Derneği, Kadın Eğitimi Değerlendirme Vakfı (KEDV), Awen For US işbirliğiyle, "Benim Kooperatifim Projesi" kapsamında kafe ve taş işleme atölyesi hizmete açıldı.

Açılışta konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Aydıncık Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nimet Türker'e yaptığı güzel çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Aydıncık ilçesinin Yozgat'ın tanıtımında önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Özkan, "Aydıncık, bir yanda ametist taşı, bir yanda Kazankaya Kanyonu, bir yanda tarımsal potansiyeliyle Yozgat için önemli bir ilçedir. Burada kooperatiflerimiz çok yol aldı. Diğer ilçelerimizde de kooperatiflerimizde kadınlar yürekleriyle, gayretleriyle, emekleriyle çalışıyor. Bütün ilçelerimizle biz büyük bir bütünüz. Destek olandan, emek verenden duasıyla yanımızda bulunan tüm hemşehrilerimizden Allah razı olsun." diye konuştu.

Aydıncık Belediye Başkanı Mustafa Tekçam da ilçenin 4 ile sınır olan küçük ve şirin bir bölge olduğunu belirtti.

Tekçam, Aydıncık Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin hem ilçenin hem de Yozgat'ın tanıtımında güzel işler başardığını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

KEDV Başkanı Kadir Kılıçparlar ise "Benim Kooperatifim Projesi", özel sektör, sivil toplum ve kadın kooperatifleri üçgeninde sürdürülebilir kalkınmayı destekleyerek kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımına katkı sağlamaya devam ettiklerini ifade etti.

Aydıncık Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nimet Türker de burada kadın dayanışmasının üretimi ortaya çıkardığı bir başarı hikayesi olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından kafe ve taş işleme atölyesinin açılışı yapıldı.