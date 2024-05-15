Yozgat'ta Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yozgat'ta Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru İçin Tören Düzenlendi

Yozgat\'ta Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru İçin Tören Düzenlendi

Yozgat'ta görevli polis memuru Hüseyin Baburşah, ekip otosunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Baburşah için İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törende, Baburşah'ın özgeçmişi okundu ve dua edildi. Baburşah'ın naaşı, Aydın'ın Nazilli ilçesine gönderildi. Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yozgat Valisi, Belediye Başkanı, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü ve diğer yetkililer katıldı.

15.05.2024 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta ekip otosunda kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Hüseyin Baburşah için tören düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesinde görevli 53 yaşındaki Baburşah, dün gece ekip otosunda kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesinde hayatını kaybeden polis memuru Baburşah için İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören gerçekleştirildi.

Törende, Baburşah'ın özgeçmişinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Ali Gülden tarafından dua edildi.

Evli ve 3 çocuk babası Baburşah'ın naaşı, defnedilmek üzere Aydın'ın Nazilli ilçesine gönderildi.

Törene, Baburşah'ın ailesi ve yakınları, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Özcan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Genel Meclis Başkanı Adnan Ünal, daire müdürleri, askeri ve emniyet personeli katıldı.

Kaynak: AA

Tören, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
14:26 2 buçuk saat arayla cinayet Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı 2 buçuk saat arayla cinayet! Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 16:36:20. #1.12#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement