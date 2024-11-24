Yozgat\'ta Kar Mahsur Kalan Vatandaşları Jandarma Kurtardı

Güncel

YOZGAT'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşları, jandarma ekipleri kurtardı.

Saraykent ilçesine bağlı Benli köyü arazisinde bulunan bağ evine piknik yapmak için giden M.D. (34), S.İ. (30) ve H.İ. (36) dönüş yolunda kar yağışına yakalandı. Otomobilleri kara saplanan biri kadın 3 kişi jandarmadan yardım istedi. Harekete geçen ekipler, mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.

Jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerinde kar ve buzlanmadan dolayı mahsur kalan ve kaza yapan araç sürücülerine de yardım etti.