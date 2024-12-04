Yozgat'ta Kış Beyazına Büründü

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Yozgat'ta gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kent merkezini beyaza bürüyen kar, Çamlık Milli Parkı'nda güzel manzaralar oluşturdu.

Vatandaşlardan Erol Doğan, Yozgat'ın kış memleketi olduğunu belirterek, kar yağışının devam etmesi temennisinde bulundu.

Yozgat Belediyesi ve karayolları ekipleri de yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.