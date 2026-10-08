Yozgat'ta makaron operasyonunda 3 bin 500 makaron ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Yozgat'ta makaron operasyonunda 3 bin 500 makaron ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı

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Yozgat'ta kaçak makaron satışı yaptığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda 3 bin 500 doldurulmuş makaron, 50 kilogram kıyılmış tütün, sigara sarma ve tütün harmanlama makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yozgat'ta 3 bin 500 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 50 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir kişinin kaçak makaron satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreste arama yapan ekipler, 3 bin 500 doldurulmuş makaron, 50 kilogram kıyılmış tütün, sigara sarma makinesi ve tütün harmanlama makinesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli Y.D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Güvenlik3. SayfaMakaronYozgatGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta makaron operasyonunda 3 bin 500 makaron ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı - Son Dakika
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