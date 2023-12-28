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Yozgat'ta Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87. yılı anma programı düzenlendi - Son Dakika
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Yozgat'ta Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87. yılı anma programı düzenlendi

Yozgat'ta İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı ve şiirleri okundu. Programa Yozgat Valisi, Jandarma Komutanı, Emniyet Müdürü, Milli Eğitim Müdürü, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yozgat\'ta Mehmet Akif Ersoy\'un vefatının 87. yılı anma programı düzenlendi
28.12.2023 - 15:03,
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Yozgat'ta İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Sepil Akdağ Anadolu Lisesince Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Serpil Akdağ Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Özkan Coşkun, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlattı.

Öğrenciler tarafından milli şairin şiirleri okundu.

Programa, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Özcan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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