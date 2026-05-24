Yozgat\'ta Minibüs ve Pikap Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde minibüs ile pikabın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Plakaları öğrenilemeyen İ.Ö. idaresindeki pikap ile H.İ.A'nın kullandığı minibüs, Yozgat-Kayseri kara yolu Poyrazlı köyü mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile pikapta bulunan O.Y. yaralandı.
Boğazlıyan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan O.Y. yaşamını yitirdi.
