Yozgat\'ta \'Mucizevi Bitki Kenevir\' Etkinliği

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünce "Bilim Kafe" etkinliği düzenlendi.

Bozok Bilim İletişim Ofisi'nde düzenlenen "Mucizevi bitki kenevir" etkinliğinde Vali Mehmet Ali Özkan, kenevirin önemli bir bitki olduğunu belirterek, etkinlikten dolayı Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, öğretim üyeleri ve katılımcılara teşekkür etti.

Rektör Yaşar da Bozok Üniversitesinin endüstriyel kenevir alanında ihtisas üniversitesi olduğunu söyledi.

Kenevir bitkisinin mucizevi anlamda birçok üretim kapasitesine sahip olduğunu anlatan Yaşar, "Bu etkinlikte kenevir bitkisinin mucizevi alanını göstermeye çalıştık. Üniversitemizde tohum geliştirme ile çiçeğinden, sapından ve kökünden ayrı birçok ürüne dönüştürülmesi noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Birçok patentli ürünümüz var." dedi.

Daha sonra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, kenevir bitkisinin faydaları ve kullanım alanları konusunda sunum yaptı.