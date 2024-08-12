Yozgat'ta nesli tükenme tehlikesi altındaki Arap tavşanı görüntülendi

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Kırmızı listede bulunuyor, Yozgat'ta görüntülendi

YOZGAT - Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan türler arasında bulunan Arap tavşanı, Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde görüntülendi.

Ziyaret için Yozgat'a gelen fotoğraf sanatçısı İbrahim Sercan Sıldıroğlu, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliğinin kırmızı listesinde yer alan ve görüntülenmesi bir hayli zor olan Arap tavşanını (allactaga williamsi) cep telefonu ile görüntülemeyi başardı.

Çayıralan ilçesine bağlı Turluhan köyünde arkadaşlarıyla doğada gezintisine çıkan İbrahim Sercan Sıldıroğlu, akşamüzeri tavşan gibi kulakları, kanguru gibi arka ayakları ve fare gibi gövdesi olan 3 adet hayvana rastladı. Doğada beslenen hayvanlarından birini cep telefonu kamerası ile görüntüleyen Sıldıroğlu, ilginç bulduğu hayvanın fotoğraflarıyla internet üzerinden yaptığı araştırmada, bu türün Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin "kırmızı" listesinde bulunan Arap tavşanı olduğunu tespit etti. Çayıralan ilçesinde görülen boyutunun küçük olmasına rağmen 3 buçuk metre zıplayabilen Arap tavşanı, bir süre sonra zıplayarak gözden kayboldu.

İlginç görüntüsüyle dikkat çeken ayakları kanguru, kulakları tavşan, gövdesi ise fareye benzeyen Arap tavşanları tıpkı kangurular gibi zıplamadaki ustalıklarıyla da biliniyor.

Ne fare ne tavşan ne kanguru

Normal bir fareye, tavşana ve kanguruya benzemeyen hayvanı görünce şaşırdıklarını aktaran Sıldıroğlu, hayvanı görünce heyecanlandıklarını söyleyerek, "Amatör olarak fotoğrafçılık yapıyorum ayrıca bir doğaseverim. Ziyaret için geldiğim Yozgat Çayıralan ilçesi Turluhan köyü ilçesinde gece vakti bir arazi taraması yaptık, neler bulabiliriz diye. Çıktığımız bu taramada araçla ilerlerken yol kenarında Arap tavşanı olarak bildiğimiz hayvanı gördük. Bu türün nadir koruma altında olduğunu ve çok nadir görüldüğünü bildiğim için hemen araçtan inip bir çevre kontrolü yaptık ve yarım saat içinde 3 tane Arap tavşanına denk geldik. Bunlardan bir tanesinden çok net görüntüler alabildik. Bu nesli tükenmekte olan bir hayvanın bu bölgede çok ciddi popülasyonlara ulaştığını görmek bizi çok mutlu etti" dedi.

Sıldıroğlu, "Bu türün soyu tükenmek üzere, listede de ciddi sırada yer alıyor. Bunun en önemli sebeplerinden birisi de tarımsal ilaçlama. Biz eğer bu türün popülasyonunun nerelerde yüksek olduğunu bilirsek önlem alıp popülasyonun artmasını sağlayabiliriz ve insanları bilinçlendirebiliriz" şeklinde konuştu.