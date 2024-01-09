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Yozgat'ta Öğrenci Atık Malzemelerle Top Fırlatan Düzenek Geliştirdi - Son Dakika
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Yozgat'ta Öğrenci Atık Malzemelerle Top Fırlatan Düzenek Geliştirdi

Yozgat'ta bir ortaokul öğrencisi, atık malzemeleri kullanarak masa tenisi antrenmanlarına destek olacak bir top fırlatma düzenek geliştirdi. Proje sayesinde öğrencilerin antrenman verimliliği artarken, okuldaki masa tenisi ilgisi de arttı.

Yozgat\'ta Öğrenci Atık Malzemelerle Top Fırlatan Düzenek Geliştirdi
09.01.2024 - 13:08,
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Yozgat'ta bir ortaokul öğrencisi, masa tenisi antrenmanlarına destek olması için atık malzemeleri kullanarak top fırlatan düzenek geliştirdi.

Valilikçe başlatılan "KodluYOZ" projesi kapsamında açılan kurslara katılan Akdağmadeni Atatürk İmam Hatip Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Asım Kocataş, turnuvalara katılan arkadaşlarının daha verimli antrenman yapmasına destek olacak düzenek için çalışma başlattı.

Bilişim ve teknoloji öğretmeni Recep Ata'dan da destek alan 13 yaşındaki Kocataş, ayçiçeği yağı kolisi, damacana parçası, oyuncak araba tekerleği ve motorlarını kullanarak top fırlatıcı tasarladı.

Okulun çok amaçlı salonuna yerleştirilen düzenek sayesinde, turnuvalara katılan öğrenciler daha verimli antrenman yaparken, okulda masa tenisine ilgi de arttı.

Ortaokulun Müdürü Mehmet Özen, AA muhabirine, okulda 266 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Öğrencilerin spor ve sanata ilgilerinin yüksek olduğunu belirten Özen, "Onlara destek olmak için çok amaçlı salonumuzu resim yapacakları, masa tenisi ve zeka oyunları oynayacakları şekilde dizayn ettik. Öğrencimiz Asım, masa tenisi için düzenek yapma fikrini öğretmenimize bildirdi, o da destek oldu. Düzenek sayesinde okulumuzdaki öğrencilerin masa tenisine ilgisi arttı. Öğrencilerimiz boş zamanlarını en güzel şekilde değerlendiriyor. Asım'ı kutluyorum. Asım gibi öğrencilerimizin araştırmaya, üretmeye olan meraklarını destekliyoruz." diye konuştu.

"Geri dönüşüm malzemeleriyle tasarladı"

Öğrenci Asım Kocataş da beden eğitimi öğretmeni Abdulkadir Uygun ile konuşurken top fırlatma düzeneği fikrinin ortaya çıktığını anlattı.

Fırlatıcıyı kendisinin yapacağını söyleyerek çalışmalara başladığını dile getiren Kocataş, "Masa tenisi antrenmanı için düzenek yaptım. Topu sürekli aynı noktaya atıyor ve karşıdaki de topu karşılıyor ve aynı durum sürekli tekrarlanıyor." dedi.

Kocataş, düzenekte atık malzemeler kullandığını belirterek, "Turnuvaya gidecek arkadaşlarımız tasarladığım düzenekle çalışıyor. Diğer arkadaşlarım da masa tenisini daha çok sevmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Bilişim ve Teknoloji öğretmeni Recep Ata ise "Öğrencimiz Asım'a rehberlik ettim. Fikirlerimizi söyledik, kendi fikirlerini kattı. Bu şekilde projemizi sonuçlandırdık. Geri dönüşüm malzemeleriyle bunu tasarladı." dedi.

Beden Eğitimi Öğretmeni Abdulkadir Uygun ise masa tenisi düzeneğinin kendileri için çok değerli olduğunu, grup halinde de çalışma yapabildiklerini vurguladı.

Öğrencilerden Melike Zehra Şimşek de düzenek sayesinde masa tenisini sevdiğini dile getirdi.

Kaynak: AA
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