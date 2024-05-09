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Yozgat'ta öğretim üyeleri ve öğrenciler can dostları için bir araya geldi

YOZGAT - Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri, kampüste yaşayan sokak hayvanlarının veterinerlik giderleri ve mama ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla etkinlik düzenledi.

Doğa Dostu Kampüs Projesi çerçevesinde Yozgat Bozok Üniversitesi kampüsünde barınan sokak hayvanları yararına, Bozok Çevre ve Doğa Topluluğu tarafından etkinlik düzenlendi. Fen Edebiyat Fakültesi giriş katında düzenlenen programa öğretim üyeleri, öğrenciler ve hayvanseverler destek verdi. Öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından hazırlanan el işi, takı, tablo, yiyecek ve içecek gibi çeşitli ürünler etkinlikte satışa sunulurken öğrenciler ve vatandaşlar kampüs hayvanları için bağışta bulundular.

Yozgat Bozok Üniversitesi'nde 9 yıldır Doğa Dostu Kampüs Projesi'ni sürdürdüklerini belirten Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Esra Gedik, proje doğrultusunda kampüste yaşayan sokak hayvanlarının bakım ve beslenme ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlattı. Kampüs hayvanlarının yararına etkinlik düzenlediklerini de ifade eden Gedik, etkinliği hayvanların veterinerlik, barıma ve mama ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Veteriner ve mama ihtiyaçları karşılanacak"

Gönüllü öğretim üyelerinin ve öğrencilerin kendilerine destek verdiğini anlatan Gedik, "Yaz ayları geliyor. Bit, pire ve kene olmasın diye de kampüsümüzdeki bütün hayvanların ilaçlaması yapılacak ve bu da haliyle masraflı oluyor. Biz de rektör hocamızın da izni ile bir etkinlik düzenledik ve standımızı kurduk. Veteriner masraflarının dışında da kalan para ile de kampüs hayvanlarımıza mama almayı düşünüyoruz. Gönüllü akademisyen hocalarımız bu etkinliğe emek verdiler, pasta, börek yapıp takılarını getirdiler. Öğrenci arkadaşlarımız da kendi imkanlarıyla evlerinde ve yurtlarda birçok ürün yaptı. Onların da satışını burada yapıyoruz. Öğrenci arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz." dedi.

"Bu proje tüm üniversitelere örnek olsun"

Etkinliğe destek veren Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Kader ise, "Esra Hocamın projelerine elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum, burada büyük bir emek var. Bu faaliyet sevgi kaynaklı ve gönüllülüğe dayanıyor. Gerçekten kampüsümüzde birlikte yaşadığımız canlara sevgimizden kaynaklanıyor. Buradan elde edilen gelirler, bu canların bakımları ve yaz aylarında görülen kene, bit, pire gibi dış parazitlerden korunmaları için ilaçlamada kullanılacak. Aynı zamanda onların veteriner ihtiyaçları da oluyor. Bunların bakımlarını yapmak için de maddi kaynak amaçlı bu etkinliği düzenledik. Bize destek veren öğrenci ve öğretim üyesi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Umarım bu proje tüm üniversitelere de örnek olur." şeklinde konuştu.