Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
F.G. yönetimindeki 06 ATB 111 plakalı otomobil, Yozgat-Sivas kara yolu Melikli köyü mevkisinde dereye devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan H.G, A.G. ve H.G. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta Otomobil Devrildi: 4 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?