Yozgat'ta Ruhsatsız Silah Operasyonu

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bireysel silahlanmanın önüne geçmek amacıyla çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramada, piyade tüfeği, 2 şarjör, 3 tabanca, 4 av tüfeği, elektrikli fünye, 86 tabanca fişeği, 4 tabanca şarjörü ve 12 av tüfeği şarjörü ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
