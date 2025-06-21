Yozgat’ta Sahipli Köpeklere Mikroçip Uygulaması - Son Dakika
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Yozgat’ta Sahipli Köpeklere Mikroçip Uygulaması

21.06.2025 11:22
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Yozgat'ta sahipli köpekler mikroçip takılarak kayıt altına alınıyor, sahipsizler toplanıyor.

Yozgat Valiliğinin sahipli köpeklerin sokağa salınmasının önlenmesi ve popülasyonlarının kontrol altında tutulması amacıyla başlattığı proje kapsamında, sahipli köpeklere mikroçip takılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köyleri tek tek gezerek, önce köpek sahibi vatandaşları bilgilendiriyor.

Daha sonra mikroçip takılan köpeklerin kuduz aşısı yapılarak, kayıt altına alınıyor.

Köylerdeki sahipsiz köpekler ise İl Özel İdaresi ekiplerince toplanarak Yozgat Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getiriliyor.

Proje kapsamında kent genelinde bugüne kadar 2 bin 595 köpeğe mikroçip takılarak, kuduz aşısı yapıldı.

Yıl sonuna kadar kayıt altına alınması hedefleniyor

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü İlker İpek, AA muhabirine, 2018'den beri tüm kedi ve köpeklere mikroçip takılmak suretiyle kuduz aşısı ve kimliklendirme çalışmasının yapıldığını anımsattı.

Valiliğin başlattığı projeyle bu yıl sadece il ve ilçe merkezleri değil, köylerdeki sahipli hayvanların da kimliklendirme çalışmalarına başlandığını belirten İpek, şunları kaydetti:

"Bir takvim doğrultusunda tüm köylere gidilerek sahipli hayvanları mikroçip takarak kimliklendiriyoruz. Kuduz aşılarını yapıyoruz ve ulusal düzeyde geçerli kimlik adını verdiğimiz pasaportlar düzenleyerek hayvan sahiplerine teslim ediyoruz. Tüm köylerdeki sahipli hayvanları yıl sonuna kadar kayıt altına almayı hedefliyoruz. 31 Aralık 2025'e kadar her yaştan hayvanların kayıt altına alınması gerekiyor. Bu tarihten sonra 6 aylık büyük hayvanlar cezalı bir şekilde kayıt altına alınacak. O nedenle bununla ilgili gerekli duyuruları yaptık."

Kayıtlı hayvanını sokağa terk edene 86 bin lira ceza

İpek, kayıt altına alınan hayvanın kesinlikle sokağa terk edilemeyeceğinin altını çizerek, "Kayıtlı hayvan ölünceye kadar o ailenin bir ferdi şeklinde kaydı devam edecek. Sokağa bıraktığı takdirde mikroçip üzerinden sahipliği olduğu tespit edilirse vatandaşa bildirim yapılıyor. 72 saat süre veriliyor. 72 saatte gelip sahipli hayvanına sahip çıkmazsa bunun para cezası var. Sahibine 86 bin lira gibi bir ceza uygulamak zorunda kalacağız." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının talimatları doğrultusunda mücavir alanda belediyelerin, köylerde de Özel İdare ekiplerinin topladığı sahipsiz hayvanları barınaklara getirdiğini anlatan İpek, burada kısırlaştırma, iç dış parazit uygulama ve kuduz aşılarının yapıldığını dile getirdi.

Köylerde kimliklendirme çalışması yapıldı

Divanlı Mahallesi'nde hayvancılık yapan 41 yaşındaki Muhammed Koçeker hayvanlarını koruması için 8 köpek beslediğini söyledi.

Köpeklere çip takılması ve kuduz aşısı yapılması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne dilekçe verdiklerini anlatan Koçeker, "Onlar da köye gelip köpeklerimizin kuduz aşısını yaparak çiplerini taktılar. Hayvanlar kendi adımıza kayıtlı olacak. Böylece herhangi bir durumda, köpekten biz sorumlu olacağız." dedi.

Gökçekışla köyünde hayvancılık yapan 37 yaşındaki Mehmet Sağlamöz de 400 küçükbaş hayvanının bulunduğunu ve 4 köpek beslediğini ifade etti.

Köpekleri kent merkezine götüremedikleri için ekiplerin köye geldiğini anlatan Sağlamöz, "Ekipler köpeklere kuduz aşısını yaptılar, çiplerini taktılar ve pasaportlarını verdiler. Kuduz aşısının yapılması hem hayvan hem de insan sağlığı için önemli. Ekiplere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yozgat’ta Sahipli Köpeklere Mikroçip Uygulaması - Son Dakika

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