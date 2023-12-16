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Yozgat'ta sahte içki ve etil alkol operasyonu - Son Dakika
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Yozgat'ta sahte içki ve etil alkol operasyonu

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde yapılan operasyonda, bir şüphelinin evinde 23 litre sahte içki, 95 litre etil alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan 17 kit ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Yozgat\'ta sahte içki ve etil alkol operasyonu
16.12.2023 - 16:05,
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Yozgat'ta evinde 23 litre sahte içki, 95 litre etil alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan 17 kit ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan ilçesinde ikamet eden M.M.K'nin evinde sahte alkol ürettiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 23 litre sahte içki, 95 litre etil alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan 17 kit bulundu.

Gözaltına alınan M.M.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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Boğazlıyan, Yozgat, Son Dakika

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