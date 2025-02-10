Yozgat'ta sosyal gelişimi destekleyen 5 projenin protokolü imzalandı - Son Dakika
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Yozgat'ta sosyal gelişimi destekleyen 5 projenin protokolü imzalandı

Yozgat\'ta sosyal gelişimi destekleyen 5 projenin protokolü imzalandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) koordinasyonunda, Yozgat'ta uygulanacak Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ve Anadoludakiler Programı kapsamında 33 milyon lira bütçeli 5 projenin protokolü imzalandı.

10.02.2025 17:19
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) koordinasyonunda, Yozgat'ta uygulanacak Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ve Anadoludakiler Programı kapsamında 33 milyon lira bütçeli 5 projenin protokolü imzalandı.

Yozgat Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen törene, Vali Mehmet Ali Özkan, Yozgat Belediye Başkanlığı, ORAN ve kurum temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Vali Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bakanlıkların desteğiyle her geçen gün Yozgat'ı yeni bir hizmetle, yeni bir güzellikle buluşturmaya devam ettiklerini söyledi.

Bugün de ORAN Kalkınma Ajansı üzerinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle onaylanan 5 projeyi kente kazandırdıklarını ifade eden Özkan, "İmzalarını atacağımız 5 proje, hem ekonomik hem de sosyal alanda ilimize önemli katkılar sunacak. Bu vesileyle proje hazırlığında emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza, belediyelerimize, İl Özel İdaremize, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze ve tabii ki proje sürecini titizlikle takip eden ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimize teşekkür ediyorum. İlimize hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından belediyeler, kurumlar ve girişimciler tarafından hazırlanan ve kabul edilen projelerin sözleşmeleri imzalandı.

Hayata geçirilecek projelerin sosyal kalkınmayı destekleyerek bölgedeki istihdam ve yaşam kalitesini artırması amaçlıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, yozgat, Son Dakika

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