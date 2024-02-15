Yozgat'ta Tarihi Eser Operasyonunda 72 Sikke ve 28 Objeye El Konuldu - Son Dakika
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Yozgat'ta Tarihi Eser Operasyonunda 72 Sikke ve 28 Objeye El Konuldu

Yozgat\'ta Tarihi Eser Operasyonunda 72 Sikke ve 28 Objeye El Konuldu

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde bir şüphelinin tarihi eserleri satmak için kent merkezine geleceği bilgisi üzerine yapılan operasyonda, 72 sikke, 28 obje, 8 yüzük ve mühür ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

15.02.2024 12:57
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Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 72 sikke, 28 obje, 8 yüzük ve mühür ele geçirildi, bur şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akdağmadeni ilçesinde bir şüphelinin elindeki tarihi eserleri satmak için kent merkezine geleceği bilgisine ulaştı.

Şüpheli N.Ö'nün bulunduğu aracı ilçede durduran ekipler, aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 72 sikke, 28 obje, 8 yüzük ve mühür ile kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yozgat'ta Tarihi Eser Operasyonunda 72 Sikke ve 28 Objeye El Konuldu - Son Dakika
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