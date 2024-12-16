Yozgat'ta Tarihi Eser ve Uyuşturucu Operasyonu

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Yozgat'ta düzenlenen tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çayıralan ilçesinde bir şüphelinin evinde tarihi eser ve uyuşturucu madde bulundurduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli M.D.A'nın evine düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 84 sikke ve obje ile 347 gram esrar, 24 gram kenevir tohumu ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.