Yozgat'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Yozgat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
Y.A. idaresindeki 06 JAD 81 plakalı otomobil, Yozgat-Boğazlıyan kara yolu Karabıyık köyü mevkisinde M.A. idaresindeki 66 ACG 418 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki H.A ve C.T. sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
