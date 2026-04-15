Yozgat'ta Ücretsiz Fidan Dağıtımı
Yozgat'ta Ücretsiz Fidan Dağıtımı

15.04.2026 12:32
Yozgat'ta 4,500 çam fidanı ücretsiz olarak dağıtıldı, 100 bin fidanın bahçelere dikildiği belirtildi.

Yozgat'ta vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara 4 bin 500 çam fidanı dağıtıldı.

Vali Mehmet Ali Özkan, törende gazetecilere yaptığı açıklamada, halkın eliyle bağ ve bahçelere dikilen fidan sayısının 100 bini bulduğunu söyledi.

Bugün dağıtılan fidanların da yine vatandaş eliyle kendi bağ, bahçe ve kapısının önüne dikileceğini belirten Özkan, "Orman İşletme Müdürlüklerimiz de ilçelerimizde faaliyetlerini sürdürüyor. Orman İşletme Müdürlüklerimiz eliyle dikilecek fidan sayısı ve toprakla buluşturacağı tohum sayısı da bu sene 2 milyon 300 bin olacak. Bu vesileyle ağaçlandırma çalışmalarımızda emek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Yozgat, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta Ücretsiz Fidan Dağıtımı - Son Dakika

SON DAKİKA: Yozgat'ta Ücretsiz Fidan Dağıtımı - Son Dakika
Advertisement
