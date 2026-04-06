Yozgat'ta Ücretsiz Kanser Taraması Başladı

06.04.2026 14:02
Yozgat'ta erken teşhis için mobil tır ve merkezlerde ücretsiz kanser taramaları yapılıyor.

Yozgat'ta kanser taramalarının yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında vatandaşlar mobil sağlık tırı, sağlıklı yaşam merkezleri ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri'nde (KETEM) ücretsiz taramadan geçiriliyor.

Yozgat İl Sağlık Müdürü Mehmet Akif Karaarslan, AA muhabirine, kanserde erken teşhisin hayat kurtardığını belirterek, vatandaşların ücretsiz tarama hizmetlerinden yararlanması gerektiğini söyledi.

Karaarslan, 1-7 Nisan Kanserle Mücadele Haftası dolayısıyla yürütülen çalışmalar kapsamında toplumda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Kanserin kalp ve damar hastalıklarından sonra en fazla ölüme neden olan hastalıklar arasında yer aldığını belirten Karaarslan, erken teşhisin hastalık yükünü azaltmada büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "Kalp ve damar hastalıklarından sonra da ölüme yol açan hastalıklar listesinde ikinci sırada yerini almaktadır. Bu nedenle bu denli önemli bir hastalığın erken teşhisi, tedavisi çok önem arz etmektedir. Bunun içinde özellikle sık görülen kanser türlerinde toplumda tarama faaliyetleri yürütmekteyiz." dedi.

Tarama programlarına değinen Karaarslan, 50-70 yaş arasındaki bireylere bağırsak kanseri için gizli kan testi uygulandığını, 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir mamografi çekimi yapıldığını, 30-65 yaş arası kadınlara ise rahim ağzı kanseri için HPV DNA testi uygulandığını vurguladı.

Karaarslan, tarama faaliyetlerinin belirli yaş gruplarına yönelik yürütüldüğünü belirterek, aile hekimliği birimleri üzerinden tarama yaptırmayan kişilerin tespit edilerek taramaya davet edildiğini ifade etti.

Özellikle mamografi taramaları için mobil araçlarla ilçe, belde ve köylerde hizmet verildiğini aktaran Karaarslan, tüm tarama faaliyetlerinin ücretsiz gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kaynak: AA

