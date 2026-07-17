Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Sorgun ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 19 şüpheli yakalandı.
Aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve 2 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 19 Gözaltı - Son Dakika
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