Yozgat\'ta Uyuşturucu Operasyonu

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir araçla Ankara'dan Yozgat'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Aracı kent girişinde durduran ekipler, şüphelinin üstünde ve ikametinde yaptığı aramada 745 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan E.U'nun jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
