Yozgat\'ta Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, Zanlı Tutuklandı

Yozgat'ta otomobilinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara-Yozgat kara yolu Sarayköy mevkisinde bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, 134,8 sentetik uyuşturucu, 11 sentetik hap, ruhsatsız tabanca, uyuturucu kullanma aparatı ile 3 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli E.E, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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