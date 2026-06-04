Yozgat'ta Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Yozgat'ta Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Yozgat\'ta Yıl Sonu Sergisi Açıldı
04.06.2026 13:00
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Yozgat Halk Eğitim Merkezi'nde 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri kapsamında sergi açıldı.

Yozgat'ta "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı.

Yozgat Halk Eğitim Merkezi bahçesinde düzenlenen programda, açılış kurdelesi kesilerek sergi gezildi.

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, burada yaptığı konuşmada, halk eğitim merkezlerinde eğitim alan kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı ürünlerin sergilendiğini söyledi.

Her yıl birbirinden farklı eserlerin ortaya konulduğunu belirten Altınkaynak, Yozgat genelindeki halk eğitim merkezlerinde yıl boyunca 26 bin 347 kursiyerin eğitim aldığını ifade etti.

Sergide, kursiyerler tarafından hazırlanan yaklaşık 500 el emeği ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA

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