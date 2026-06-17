Yozgat'taki Barajlarda Su Seviyeleri Yükseldi - Son Dakika
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Yozgat'taki Barajlarda Su Seviyeleri Yükseldi

Yozgat\'taki Barajlarda Su Seviyeleri Yükseldi
17.06.2026 11:28
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Yozgat'taki baraj ve göletlerde doluluk oranları arttı, çiftçiler ve vatandaşlar sevindi.

Yozgat'ta içme suyu ve sulama amaçlı kullanılan baraj ve göletlerin çoğunda doluluk oranları geçen yılın haziran ayına göre önemli ölçüde arttı.

Kış ve ilkbahar mevsimlerinde etkili olan yağışlar, kentteki baraj ve göletlerin çoğunda su seviyesinin yükselmesini sağladı, 4 baraj ise tamamen doldu.

Yozgat, Tokat, Amasya ve Çorum'da 66 bin hektardan fazla tarım arazisini sulayan balıkçıların geçim kaynağı Çekerek Süreyyabey Barajı'nda geçen yıl yüzde 20'ye kadar gerileyen doluluk oranı yüzde 95 seviyesine ulaşırken, geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi kritik düzeye kadar gerileyen ve kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Musabeyli Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 50'ye yükseldi.

Baraj ve göletlerde doluluk oranlarının artması, çiftçileri ve vatandaşları sevindirdi.

"Su en kıymetli kaynaklarımızdan biridir"

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, AA muhabirine, son yağışların su kaynaklarına önemli katkı sağladığını söyledi.

İl genelinde bazı barajların yüzde 100 doluluğa ulaştığını vurgulayan Özkan, "Şu anda 4 barajımızda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Ancak yüzde 100'e ulaşması, bu seviyenin sürekli korunduğu anlamına gelmiyor. Devlet Su İşleri ekiplerimiz olası risklere karşı doluluk oranı kritik seviyeye ulaşan barajlarımızda kontrollü tahliye çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Kontrollü tahliye işlemlerinin sürmesine rağmen yıl boyunca barajları besleyecek yeterli su girişi ve debisinin bulunduğunu belirten Özkan, su kaynaklarının mevcut durumunun sevindirici olduğunu ifade etti.

Özkan, barajlardaki su seviyesinin artmasına rağmen vatandaşlara su tasarrufu konusunda uyarılarda bulunarak, şunları kaydetti:

"Su konusunda belediyelerimize de sürekli hatırlattığımız gibi bu yıl ciddi miktarda yağış aldık. Bazı barajlarımızda uzun süredir kontrollü tahliye işlemleri yürütüyoruz. Ancak her ne olursa olsun, su en kıymetli kaynaklarımızdan biridir. Bu nedenle suyu tasarruflu kullanmak, kayıp kaçak oranlarını azaltmak ve eski şebeke hatlarını yenileyerek bu süreci etkin şekilde yönetmek büyük önem taşıyor. Barajlarımızdaki doluluk oranları, bir yandan da önemli bir tarım kenti olan ilimiz açısından son derece önemli. İnşallah bereketin bol olduğu, zarar ve ziyanın yaşanmadığı verimli bir yıl geçiririz."

AA muhabirinin Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğünden aldığı verilere göre, Yozgat'ta 20 önemli baraj ve gölette geçen yıl ile bu yıl 1 Haziran'da yapılan ölçümlerde doluluk oranları şu şekilde yer aldı:

Baraj ve Gölet Adı

Aktif Doluluk Oranı (Yüzde)

(2025)

Aktif Doluluk Oranı (Yüzde)

(2026)

Yahyasaray9495
Uzunlu077
Gelingüllü969
Musabeyli1450
Halıköy8298
Karahallı057
Hoşumlu6499
Kanlıdere5641
Gülistan05
Taşlık Göleti1756
Oğulcuk947
Büyükmahal81100
Baydiğin1414
Kumkuyu2120
Sarımbey5031
Erkekli24100
Akbenli Çiftliği146
Akçakışla100100
İğdeli045
Çalışkan27100

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Yozgat, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'taki Barajlarda Su Seviyeleri Yükseldi - Son Dakika

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