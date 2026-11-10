Yozgat Valiliği, aralıklarla süren kar yağışında kış lastiği uyarısı yaptı

Yozgat Valiliği, aralıklarla süren kar yağışında kış lastiği uyarısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat kent merkezinde öğle saatlerinden itibaren aralıklarla süren kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yozgat Valiliği, sosyal medya hesabından vatandaşları araçlarına kış lastiği taktırmaları konusunda uyardı.
Yozgat'ta öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor.
Kar yağışı aralıklarla kent merkezinde etkisini sürdürüyor.
Öte yandan Yozgat Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşları araçlarına kış lastiği taktırmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA
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