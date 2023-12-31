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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, yeni yıl dolayısıyla sevinç ve umutlarını paylaştığı bir mesaj yayımladı. Özkan, ülkenin daha güzel günlere ulaşması ve birlik beraberlik içinde olunması temennisinde bulundu. Ayrıca, şehitleri rahmet ve minnetle anarak, tüm Yozgatlılara sevgi ve saygılarını iletti.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı
31.12.2023 - 14:46,
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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özkan, mesajında, sevinç ve üzüntüleriyle bir yılı geride bırakarak, yeni umutlarla yeni bir yıla girmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yeni umutlarla 2024 yılını karşıladıklarını ifade eden Özkan, şunları kaydetti:

"Ümitlerimizin daha çok tazelendiği, çalışma azmimizin artarak devam ettiği, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ülkemizin çok daha güzel günlere ulaştığı yıl olması hepimizin dileğidir. Bu vesileyle hizmet etmekten onur duyduğum saygıdeğer Yozgatlı hemşehrilerimin, şehit yakınları ve gazilerimizin, her kademedeki kamu görevlisi arkadaşlarımın ve değerli basın mensuplarımızın yeni yılını en içten duygularımla kutluyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm Yozgatlı hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA
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