Yozgat Valisi Özkan, Sağlıklı Hayat Merkezini ziyaret ederek ücretsiz hizmetleri inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yozgat Valisi Özkan, Sağlıklı Hayat Merkezini ziyaret ederek ücretsiz hizmetleri inceledi

Yozgat Valisi Özkan, Sağlıklı Hayat Merkezini ziyaret ederek ücretsiz hizmetleri inceledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Halk Sağlığı Haftası kapsamında Sağlıklı Hayat Merkezini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette, merkezlerde vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmeti sunulduğunu vurgulayan Özkan, koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekti ve emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Halk Sağlığı Haftası kapsamında Sağlıklı Hayat Merkezini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Özkan'a ziyaretinde, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar ve Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Murat Başer eşlik etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan ve merkez çalışanlarından sunulan hizmetler hakkında bilgi alan Özkan, Sağlıklı Hayat Merkezlerinin koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri açısından önemli olduğunu belirtti.

Merkezlerde vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmetleri sunulduğunu anımsatan Özkan, "Sağlıklı Hayat Merkezlerinde vatandaşlarımıza ücretsiz olarak sunulan sağlık hizmetlerinin, toplum sağlığının korunması, hastalıkların erken dönemde tespit edilmesi ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine kolaylıkla erişebilmesi açısından memnuniyet verici olduğunu düşünüyorum. " ifadesini kullandı.

Özkan, bu hizmetlerin vatandaşlara ulaştırılmasında emeği bulunan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Karaarslan da vatandaşların sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesi, hastalıklardan korunması, erken teşhis ve tarama hizmetlerinden yararlanma oranlarının artırılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

Mehmet Ali Özkan, Yozgat Valiliği, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat Valisi Özkan, Sağlıklı Hayat Merkezini ziyaret ederek ücretsiz hizmetleri inceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edirne Belediye Meclisi’nde tansiyon yükseldi: Üyeler arasında arbede çıktı Edirne Belediye Meclisi’nde tansiyon yükseldi: Üyeler arasında arbede çıktı
Rusya’dan Almanya’ya misilleme St. Petersburg Başkonsolosluğu ve Goethe Enstitüsü kapatılıyor Rusya’dan Almanya’ya misilleme! St. Petersburg Başkonsolosluğu ve Goethe Enstitüsü kapatılıyor
Iğdır FK durdurulamıyor 906’da yiyip, 908’de attıkları golle İstanbul’da da kazandılar Iğdır FK durdurulamıyor! 90+6'da yiyip, 90+8'de attıkları golle İstanbul'da da kazandılar
Melih Gökçek’in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı Melih Gökçek'in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı
Lübnan’da gazeteciler füze saldırısından kıl payı kurtuldu Lübnan'da gazeteciler füze saldırısından kıl payı kurtuldu
Kişisel veri soruşturmasında yeni gelişme: 27 avukat hakkında adli kontrol kararı Kişisel veri soruşturmasında yeni gelişme: 27 avukat hakkında adli kontrol kararı

16:22
Üsküdar’da gergin dakikalar Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu
Üsküdar'da gergin dakikalar! Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu
16:07
Altında tarihi hareket Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı
Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı
15:50
12 ülkeden İsrail’e ortak yaptırım kararı
12 ülkeden İsrail'e ortak yaptırım kararı
15:30
Makas açılıyor Son seçim anketinde büyük sürpriz
Makas açılıyor! Son seçim anketinde büyük sürpriz
15:17
Üsküdar Belediyesi AK Parti’ye geçti, sonuç açıklanınca gözyaşlarını tutamadı
Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti, sonuç açıklanınca gözyaşlarını tutamadı
15:04
Vanlı Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu
Vanlı Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 16:34:00. #7.12#
SON DAKİKA: Yozgat Valisi Özkan, Sağlıklı Hayat Merkezini ziyaret ederek ücretsiz hizmetleri inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement