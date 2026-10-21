Yozgat Yerköy'de MYO öğrencilerine sağlık ve aile hukuku eğitimi verildi

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik Aile Eğitim Programı düzenlendi.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yerköy Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce Yerköy Meslek Yüksekokulu öğrencilerine sağlık ve aile hukuku konularında eğitim verildi.

Eğitimlerde, öğrencilerin aile yaşamı, sağlık ve aile hukukuna ilişkin bilgi düzeylerinin artırılması ve bu konularda farkındalık kazanmaları amaçlanıyor.