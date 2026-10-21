Yozgat Yerköy'de MYO öğrencilerine sağlık ve aile hukuku eğitimi verildi

Yozgat Yerköy'de MYO öğrencilerine sağlık ve aile hukuku eğitimi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün açıklamasına göre, Yerköy Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü MYO öğrencilerine sağlık ve aile hukuku eğitimi verdi. Eğitimle öğrencilerin aile yaşamı, sağlık ve aile hukuku bilgisinin artırılması ve farkındalık kazanması amaçlanıyor.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik Aile Eğitim Programı düzenlendi.
Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yerköy Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce Yerköy Meslek Yüksekokulu öğrencilerine sağlık ve aile hukuku konularında eğitim verildi.
Eğitimlerde, öğrencilerin aile yaşamı, sağlık ve aile hukukuna ilişkin bilgi düzeylerinin artırılması ve bu konularda farkındalık kazanmaları amaçlanıyor.
Kaynak: AA
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