Yozgat Yerköy'de otomobil ile kamyonet çarpıştı, 2 sürücü ve 3 yolcu yaralandı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Yerköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
O.B'nin kullandığı 66 AET 272 plakalı kamyonet, Hüyük Mahallesi Jandarma mevkisinde E.B.Ş. idaresindeki 66 AER 048 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildikleri Yerköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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