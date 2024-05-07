YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin sonuçlarını açıkladı - Son Dakika
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YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin sonuçlarını açıkladı

YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri\'nin kesin sonuçlarını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararını Resmi Gazete'de yayımladı. Kararda, büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclisi üyeliği seçimlerine ilişkin katılım oranları ile partilerin oy oranlarına yer verildi.

07.05.2024 07:35
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Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

YSK'nin 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Kararda, büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclisi üyeliği seçimlerine ilişkin katılım oranları ile partilerin oy oranlarına yer verildi.

Kaynak: AA

Yüksek Seçim Kurulu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin sonuçlarını açıkladı - Son Dakika

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