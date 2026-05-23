YSK, Mahalli İdareler Seçimlerini İptal Etmedi

(ANKARA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin iptal edilmesi talebini reddetti.
Alınan bilgiye göre, YSK, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın mutlak butlan nedeniyle malul olduğunun tespiti nedeniyle 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin iptaline ilişkin yapılan başvuruları görüştü.
YSK, tüm başvuruları reddetti.
