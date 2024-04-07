YSK, Siirt belediye başkanlığı seçimlerinin iptaline ilişkin itirazları reddetti

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YSK, aralarında Siirt belediye başkanlığı seçimlerinin de bulunduğu bazı ilçelerde, seçimlerin iptali, seçimlerin yenilenmesi ve mazbatanın iptaline ilişkin partilerin altı seçim bölgesinde yaptığı itirazları reddetti. YSK sadece DEM Parti'nin Mardin'in Dargeçit ilçesinde oyların yeniden sayılmasına ilişkin Mardin İl Seçim Kurulu'nun kararını kaldırdı. Dargeçit'te oylar yeniden sayılmayacak.

YSK bugün yaptığı toplantıda partilerin itirazlarını görüşmeye devam etti. Verilen bilgiye göre, YSK; CHP'nin Adıyaman'ın Besni ilçesinde belediye başkanlığı seçimlerinin iptali, MHP'nin Samsun'un Salıpazarı ilçesi belediye başkanlığı seçiminde oyların yeniden sayılması, Yeniden Refah Partisi'nin Samsun'un Bafra ilçesi belediye başkanlığı seçiminin iptali, AKP'nin Siirt belediye başkanlığı seçiminin yenilenmesi, Yeniden Refah Partisi'nin Samsun'un Vezirköprü ilçesi belediye başkanlığı seçiminin veya mazbatanın iptali ile CHP'nin Kocaeli'nin Körfez ilçesi belediye başkanı seçimine ilişkin oyların yeniden sayılması veya seçimin yenilenmesine yönelik taleplerini reddetti.

YSK sadece DEM Parti'nin, Mardin Dargeçit'te İl Seçim Kurulu'nun oyların yeniden sayılması hususunda verdiği kararın kaldırılmasına ilişkin talebini kabul etti. Dargeçit'te oylar yeniden sayılmayacak.