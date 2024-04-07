YSK, Siirt belediye başkanlığı seçimlerinin iptaline ilişkin itirazları reddetti

YSK, aralarında Siirt belediye başkanlığı seçimlerinin de bulunduğu bazı ilçelerde, seçimlerin iptali, seçimlerin yenilenmesi ve mazbatanın iptaline ilişkin partilerin altı seçim bölgesinde yaptığı itirazları reddetti. YSK sadece DEM Parti'nin Mardin'in Dargeçit ilçesinde oyların yeniden sayılmasına ilişkin Mardin İl Seçim Kurulu'nun kararını kaldırdı. Dargeçit'te oylar yeniden sayılmayacak.
YSK bugün yaptığı toplantıda partilerin itirazlarını görüşmeye devam etti. Verilen bilgiye göre, YSK; CHP'nin Adıyaman'ın Besni ilçesinde belediye başkanlığı seçimlerinin iptali, MHP'nin Samsun'un Salıpazarı ilçesi belediye başkanlığı seçiminde oyların yeniden sayılması, Yeniden Refah Partisi'nin Samsun'un Bafra ilçesi belediye başkanlığı seçiminin iptali, AKP'nin Siirt belediye başkanlığı seçiminin yenilenmesi, Yeniden Refah Partisi'nin Samsun'un Vezirköprü ilçesi belediye başkanlığı seçiminin veya mazbatanın iptali ile CHP'nin Kocaeli'nin Körfez ilçesi belediye başkanı seçimine ilişkin oyların yeniden sayılması veya seçimin yenilenmesine yönelik taleplerini reddetti.
YSK sadece DEM Parti'nin, Mardin Dargeçit'te İl Seçim Kurulu'nun oyların yeniden sayılması hususunda verdiği kararın kaldırılmasına ilişkin talebini kabul etti. Dargeçit'te oylar yeniden sayılmayacak.
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Bolu Valisi Erkan Kılıç, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında oluşturulan trafik kontrol noktalarında denetlemelerde bulundu. Kılıç, Anadolu Otoyolu, Gerede-Karabük ve D-100 kara yollarındaki noktalarda denetleme yaptı. Trafik durumu hakkında bilgiler alan Kılıç, personele çalışmalarında kolaylık diledi. Durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramlarını da kutlayan Kılıç, daha sonra Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İşletme Şefliğini ziyaret etti, çalışmaları yerinde izledi. Trafik hakkında bilgi alan Kılıç, Bolu Dağı Tüneli'nde görevli personele de kolaylık ve başarılar diledi.
Ramazan Bayramı'nı şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların, Büyük İstanbul Otogarı'ndaki yoğunluğu devam ediyor. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından memleketlerine ya da tatil bölgelerine seyahat edecek vatandaşlar, otogarda hareketliliğe neden oldu. Vatandaşların tatil için bilet talebi artarken, bazı otobüs firmaları ek seferler koydu. Bazı vatandaşlar gidecekleri yere bilet bulmakta zorlanırken, kimi de fiyatların yüksekliğinden şikayet etti. Trakya Üniversitesi öğrencisi Furkan Çavuşoğlu, bayram tatili için Edirne'den memleketi Van'a Erzurum aktarmalı gideceğini söyledi. Bilet bulmakta zorlandığını ifade eden Çavuşoğlu, 'Üç öğrenci arkadaş olarak biraz ani kararla gideceğimiz için bilet bulamadık. Şu anda üç aktarmayla Van'a gideceğiz. Sabah saatlerinde Edirne'den İstanbul'daki otogara geldik. Buradan Erzurum'a, ardından Van'a geçeceğiz. Van'a doğrudan bilet bulamadık.' diye konuştu. İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki ailesinin yanına bayram ziyaretine giden Aylin Uzun da kolay bilet bulduğunu ancak fiyatların yüksek olduğunu belirtti. Uzun, ailesinin ev taşımasına yardımcı olmak için İzmir'e gittiğini ifade ederek, 'Tabii, bu tatil de fırsat oldu.' dedi. Çanakkale Lapseki'deki köyüne giden Recep Kurtçu da biletlerin pahalı olduğunu dile getirdi.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen ikamet yangını itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yapıyor.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kaş Belediye Başkanlığını kazanan Erol Demirhan, yeni seçilen belediye meclisiyle birlikte ilçeye hizmet etme sözü verdi. Toplantıda yapılan oylamalar sonucunda meclis katipliklerine Hacer Bilgiç ve Recep Sarıca seçildi. Ayrıca, encümen üyeleri ve komisyonlara da isimler belirlendi. Yıllık Faaliyet Raporu reddedilirken, Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalamak için belediye başkanına yetki verildi.
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