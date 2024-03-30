YSK Üyeleri Seçim Sonuçlarını Kokpit Ekranından Takip Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

YSK Üyeleri Seçim Sonuçlarını Kokpit Ekranından Takip Edecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yarın yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarını 'kokpit' adı verilen ekrandan takip edecek. Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) sayesinde seçim sonuçları eş zamanlı olarak siyasi partilerle paylaşılacak.

30.03.2024 12:25  Güncelleme: 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri, yarınki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarını, "kokpit" adı verilen ekrandan takip edecek.

YSK, yarın yapılacak yerel seçime yönelik teknik hazırlıklarını da tamamladı.

Seçimle ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütüldüğü, bilgi ve belgenin üretildiği, elektronik ortamda saklandığı, güvenli bir şekilde korunduğu, seçmen kütüklerinin sürekli güncellendiği Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS), toplanan seçim sonuçlarının eş zamanlı izlenebilmesine olanak tanıyor.

Kurulun kendi mühendisleri ile HAVELSAN ortak çalışması sonucu, seçim mevzuatına uygun yazılımla hazırlanan SEÇSİS, seçim sonuçlarının eş zamanlı olarak siyasi partilerle paylaşılmasını da sağlıyor.

Bu kapsamda, SEÇSİS Veri Merkezi'nde, seçim sonuçlarını eş zamanlı izlemek amacıyla hazırlıklar tamamlandı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, kurul üyeleri ve siyasi partilerin YSK temsilcileri kurul odasında, seçim sonuçlarını "kokpit" adı verilen ekran üzerinden izleyecek.

"Kokpit" ekranı, YSK konferans salonunda, seçime girme yeterliliği bulunan siyasi partilere de açık olacak.

İlçe seçim kurullarında SEÇSİS'e girilen veriler doğrudan YSK'ya ulaşacak, eş zamanlı olarak da siyasi partilerle paylaşılacak.

Kaynak: AA

Yüksek Seçim Kurulu, YSK Başkanı, Ahmet Yener, Teknoloji, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YSK Üyeleri Seçim Sonuçlarını Kokpit Ekranından Takip Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Hulusi Akar ve Memduh Büyükkılıç, ERÜ öğrencileriyle iftar sofrasında buluştu
    12:37 Hulusi Akar ve Memduh Büyükkılıç, ERÜ öğrencileriyle iftar sofrasında buluştu

    TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi öğrencileriyle iftar sofrasında bir araya geldi. Akar ve Büyükkılıç, öğrencilerle sohbet ederek, desteklerini belirtti. Büyükkılıç, gençlere başarılar diledi ve öğrenciler de kendisine teşekkür etti.

  • ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Biyoloji Öğrenci Topluluğu ile Buluştu
    12:36 ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Biyoloji Öğrenci Topluluğu ile Buluştu

    Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, ZBEÜ Fen Fakültesi Biyoloji Öğrenci Topluluğu'nu makamında kabul etti. Öğrencilerle yapılan buluşmada, Rektör Özölçer öğrencilerin taleplerini dinledi ve desteklerinden dolayı teşekkür edildi.

  • Kocaeli'de Kumar Oynayanlara 70 Bin 675 TL İdari Para Cezası
    12:31 Kocaeli'de Kumar Oynayanlara 70 Bin 675 TL İdari Para Cezası

    Kocaeli'de yapılan denetimlerde kumar oynayan 11 kişiye toplam 70 bin 675 lira idari para cezası uygulandı. Kartepe ilçesindeki bir iş yerinde tombala oynayan 7 kişiye 44 bin 975 lira ceza kesilirken, Çayırova ilçesindeki bir iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza verildi. İş yerlerinde kumar oynattığı tespit edilen iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

  • Kütahya'da Esnafın Yardımları Artarak Devam Ediyor
    12:31 Kütahya'da Esnafın Yardımları Artarak Devam Ediyor

    Kütahya'da bir esnafın dar gelirli ailelere yönelik 5 yıl önce başlattığı yardımlar, hayırseverlerin de katkısıyla artarak devam ediyor. İş yerinde askıda ekmek, Ramazan'da gıda yardımı ve öğrencilere kek ve meyve suyu yardımı gibi faaliyetlerde bulunan esnaf, Ramazan ayı boyunca yüzlerce aileye gıda yardımında bulunmayı hedefliyor.

  • Karaman'da Aranan 11 Kişi Yakalandı, Tarihi Eserler Ele Geçirildi
    12:31 Karaman'da Aranan 11 Kişi Yakalandı, Tarihi Eserler Ele Geçirildi

    Karaman'da gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 11 kişi jandarma ekiplerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 10 bin 596 kişiyi sorguladı ve 11 kişiyi gözaltına aldı. Tutuklanan 2 kişi adliyeye sevk edilirken, diğerleri serbest bırakıldı. Ayrıca, operasyonlarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 515 sikke ve 100 obje ele geçirildi.

  • Bartın'da Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde Bir Kişi Hayatını Kaybetti
    12:31 Bartın'da Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde Bir Kişi Hayatını Kaybetti

    Bartın'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri ise ağır yaralandı. Kazada, her iki sürücü de araçta sıkışırken, olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı sürücülerden biri hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer sürücünün hayati tehlikesi devam ediyor.

  • HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: Sandığa gitmek demokrasiye sahip çıkmaktır
    12:31 HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: Sandığa gitmek demokrasiye sahip çıkmaktır

    HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde sandığa gitmenin katılımcı demokrasinin bir gereği olduğunu ve geleceğe sahip çıkmak olduğunu belirtti.

  • Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan seçim çağrısı
    12:31 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan seçim çağrısı

    Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, hafta sonu yapılacak yerel seçimler öncesinde komşularına çağrıda bulundu. Akpolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, birlikte güçlü bir Beşiktaş ve İstanbul için sandıkta birleşmelerini istedi.

  • CHP Lideri Özgür Özel, Gençleri Sandık Başına Bekliyor
    12:31 CHP Lideri Özgür Özel, Gençleri Sandık Başına Bekliyor

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet'e sahip çıkmak isteyen gençleri yarın sandık başına çağırdı. Özel, gençlerin özgürlüklerini kısıtlayan iktidara tepkilerini sandıkta göstermelerini istedi.


12:04 Türkiye yarın sandık başına gidiyor İşte vatandaşı yakından ilgilendiren seçim yasakları Türkiye yarın sandık başına gidiyor! İşte vatandaşı yakından ilgilendiren seçim yasakları
10:43 Rusya’da yeni saldırı girişimi Orta Asya kökenli 3 kişi son anda yakalandı Rusya'da yeni saldırı girişimi! Orta Asya kökenli 3 kişi son anda yakalandı
10:28 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın’ın afişleri İzmir’e asıldı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın'ın afişleri İzmir'e asıldı
10:04 42 bin lira maaş, dayalı döşeli ev veriyor ama çalışan yok 42 bin lira maaş, dayalı döşeli ev veriyor ama çalışan yok
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilçedeki mitingi öncesi ’Kent Lokantası’ dev afişle kapatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilçedeki mitingi öncesi 'Kent Lokantası' dev afişle kapatıldı
11:33 Rekabet Kurulu’ndan ABC Deterjan’a 4,6 milyon lira para cezası Rekabet Kurulu'ndan ABC Deterjan'a 4,6 milyon lira para cezası
11:21 Henüz ömrünün baharındaydı Diş teknisyeni Nurşah’ın acı sonu Henüz ömrünün baharındaydı! Diş teknisyeni Nurşah'ın acı sonu
11:13 Diyarbakır’da Kadın Muhtar Adayı 8 Kadın Aza ile Yarışacak Diyarbakır'da Kadın Muhtar Adayı 8 Kadın Aza ile Yarışacak
10:35 Kızılcık Şerbeti’nde Görkem ile Pembe arasında büyük gerilim Kızılcık Şerbeti'nde Görkem ile Pembe arasında büyük gerilim
09:46 Ülke savaştayken komutanın yaptığına bakın 3 meslektaşı ile aşk yaşadı, o anlar böyle kayda alındı Ülke savaştayken komutanın yaptığına bakın! 3 meslektaşı ile aşk yaşadı, o anlar böyle kayda alındı
08:46 Türkiye sandık başına gidiyor İşte 31 Mart seçimlerine dair 10 soru 10 cevap Türkiye sandık başına gidiyor! İşte 31 Mart seçimlerine dair 10 soru 10 cevap
04:45 Varto’da ilk kez bir kadın muhtar adayı oldu Varto'da ilk kez bir kadın muhtar adayı oldu
03:55 Elazığ’da 4,7 büyüklüğünde deprem Vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi
23:51 Emekliye trende yüzde 10 indirim uygulaması başladı Emekliye trende yüzde 10 indirim uygulaması başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2024 12:37:37. #1.12#
SON DAKİKA: YSK Üyeleri Seçim Sonuçlarını Kokpit Ekranından Takip Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement