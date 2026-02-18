YSK Üyelik Seçimleri Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

YSK Üyelik Seçimleri Devam Ediyor

18.02.2026 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YSK'nın 3 üyeliği için Yargıtay'da yapılan seçimlerden hala sonuç alınamadı.

(ANKARA) - Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) Başkan Ahmet Yener ile 5 üyenin görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay'da 19 Ocak'ta başlayan 3 YSK üyeliği için yapılan seçimlerden hala sonuç alınamadı. Kurul'un Danıştay kontenjanından seçilen 3 üyesi ise belirlendi. Yeni üyelerin tamamı seçilene kadar eski üyeler görevlerine devam ediyor.

11 üyeli YSK'da Başkan Ahmet Yener dahil 6 üyenin görev süresi doldu. Yargıtay kontenjanından YSK'ya seçilen Başkan Yener, üyeler Orhan Usta ve Mahmut Akgün ile Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Ekrem Özübek, üyeler Ali Ürker ve Battal Öğüt'ün yerine yeni üyelerin belirlenmesi için Yargıtay ve Danıştay Büyük Genel Kurulları'nda seçimler yapıldı.

Danıştay Büyük Genel Kurulu'nda yapılan seçimle, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Üyesi Hamdi Şenler, Danıştay 10. Daire Üyesi Yunus Emre Sılay ve Danıştay 4. Daire Üyesi Nedret Engin YSK'nın yeni üyeleri oldu.

Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda, YSK'nın 3 üyeliği için 19 Ocak'ta başlayan seçimlerden hala sonuç alınamadı.

Belirli aralıklarla yapılan seçimde, 12 aday yarışıyordu. Geçen hafta adayların sayısı 9'a düştü ancak hala üyelerin hiçbiri 337 olan Yargıtay mevcudunun salt çoğunluğu 170 oya ulaşamadı. Yargıtay'daki seçimde üyeler İhsan Kamil Akçadırcı, Mehmet Aksu, Mehmet Arı, Nurullah Bodur, Salim Çevik, Mustafa Çorumlu, Mustafa Erol, Cengiz Turhan ve Mustafa Yapıcı yarışıyor.

Yeni üyelerin tamamı seçilene kadar eski üyeler göreve devam

Yeni üyelerin tamamı seçilene kadar eski üyeler görevlerine devam edecek. YSK'nın Yargıtay kontenjanından seçilecek 3 üyesinin de Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda devam eden seçim sonrası belirlenmesinin ardından, yeni üyeler yemin ederek göreve başlayacak.

Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler ile yeni seçilen 6 üye arasında YSK Başkanlığı ve Başkanvekilliği için seçim yapılacak. Gizli oyla yapılacak seçimde en çok oy alan, YSK'nin yeni başkanı olacak. Yeni üyeler de başkanlık için aday olabilecek.

Görev süresi 6 yıl

Yüksek Seçim Kurulu'nun Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun gereği, üyeler 6 yıl süreyle görev yapıyor. Süresi biten üye yeniden seçilebiliyor. Kurulun görev süresi biten üyeleri yerine, yenilerinin belirlenmesi için üç yılda bir ocak ayının ikinci yarısında Yargıtay ve Danıştay'da seçim yapılıyor ve üyelerin görev süresi, seçilme tarihlerine bakılmaksızın bu ayın son gününden itibaren hesaplanıyor.

Kaynak: ANKA

Yüksek Seçim Kurulu, Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YSK Üyelik Seçimleri Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
11 ayın sultanı Ramazan başlıyor İşte il il sahur ve iftar saatleri 11 ayın sultanı Ramazan başlıyor! İşte il il sahur ve iftar saatleri
Günler sonra tezgahta görünce dayanamadı, çiğ çiğ ağzına attı Günler sonra tezgahta görünce dayanamadı, çiğ çiğ ağzına attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika’da çatışma istemiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika'da çatışma istemiyoruz
UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

15:43
Galatasaray’ın tarihi zaferinden saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Galatasaray'ın tarihi zaferinden saatler sonra ortaya çıkan görüntü
15:33
Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu dönemine övgü: Bir sıkıntı yaşamadık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu dönemine övgü: Bir sıkıntı yaşamadık
14:54
Erdoğan’dan komisyon raporuna ilk yorum Süreç için yeni adres verdi
Erdoğan'dan komisyon raporuna ilk yorum! Süreç için yeni adres verdi
14:44
Mahkemeden Metin Akpınar’a 6 Milyon TL’lik tazminat şoku
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 15:53:31. #.0.4#
SON DAKİKA: YSK Üyelik Seçimleri Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.