YSK'ya Yeni Üye Seçildi
YSK'ya Yeni Üye Seçildi

07.04.2026 15:24
Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi İhsan Kamil Akçadırcı, YSK üyeliğine seçildi. Diğer üye yarın belirlenecek.

(ANKARA) - Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi İhsan Kamil Akçadırcı, Yargıtay kontenjanından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeliğine seçildi, diğer üye için seçimler Yargıtay Genel Kurulu tarafından yarın yapılacak.

YSK Başkanı Ahmet Yener ve 5 üyenin görev süresinin ocak ayında dolması üzerine başlatılan seçim süreci, Danıştay kontenjanından üyeler için tamamlandı ancak Yargıtay kontenjanından seçilecek üyeler için devam ediyor.

Yargıtay kontenjanından 3 üyenin belirlenmesi için Yargıtay Genel Kurulu tarafından yapılan seçimde, daha önce YSK üyeliğine Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Üyesi Mehmet Arı 169 oyla seçilmişti.

Edinilen bilgiye göre, bugün yapılan seçimde de Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi İhsan Kamil Akçadırcı da 180 oy alarak YSK üyeliğine seçildi. Diğer üyenin belirlenmesi için seçimlere yarın devam edilecek.

YSK'nın Danıştay kontenjanından yeni üyeleri, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Üyesi Hamdi Şenler, Danıştay 10. Daire Üyesi Yunus Emre Sılay ve Danıştay 4. Daire Üyesi Nedret Engin olarak belirlenmişti.

Yeni üyeler belirlenene kadar eski üyeler görevde

YSK'da, yeni üyelerin tümü belirlenene kadar eski üyeler görevine devam ediyor. Yargıtay'dan seçilecek son üyenin de belirlenmesinin ardından YSK'nın yeni üyeleri yemin ederek göreve başlayacak ve yemin töreninin ardından, gizli oyla yapılacak seçimle en fazla oyu alan üye YSK Başkanı olacak, yeni üyeler de başkan adayı olabilecek.

Kaynak: ANKA

Yüksek Seçim Kurulu, Yerel Haberler, Ceza Dairesi, Yargıtay, Politika, Güncel, Son Dakika

Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları
3 ayrı suçtan aranan sahte dişçi, iş üstünde yakalandı 3 ayrı suçtan aranan sahte dişçi, iş üstünde yakalandı
Yakıt krizi havacılığı vurdu: Pakistan, uçuşları azalttı Yakıt krizi havacılığı vurdu: Pakistan, uçuşları azalttı
Trafik kazası bir aileyi yok etti, yürek yakan kazada anne de yaşam savaşını kaybetti Trafik kazası bir aileyi yok etti, yürek yakan kazada anne de yaşam savaşını kaybetti
Osmaniye’de sağanak ve dolu yağışı cadde ve sokaklar beyaza büründü Osmaniye'de sağanak ve dolu yağışı; cadde ve sokaklar beyaza büründü
Gülben Ergen’in “halkı kin ve tahrik soruşturması“ kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı Gülben Ergen'in "halkı kin ve tahrik soruşturması" kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı

15:12
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
14:49
CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan başkana sahip çıktı: Onunla gurur duyuyoruz
CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan başkana sahip çıktı: Onunla gurur duyuyoruz
14:41
Tom Barrack’tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama
Tom Barrack'tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama
13:49
MURBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan taciz suçundan tutuklandı
MURBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan taciz suçundan tutuklandı
13:25
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi Kimlikleri belli oldu
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu
13:11
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı
