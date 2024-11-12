YSK: Yurt içinde elektronik oy yok - Son Dakika
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YSK: Yurt içinde elektronik oy yok

YSK: Yurt içinde elektronik oy yok

YSK, yurt içindeki seçimler için elektronik oy verme yöntemleri üzerinde çalışma yapmadığını açıkladı.

12.11.2024 22:46
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kamuoyunda tartışılan elektronik seçim uygulamasının Türkiye'ye de getirilmesi ile ilgili herhangi bir çalışmasının olmadığını açıkladı.

Yapılan açıklamada YSK'nın dünyanın çeşitli ülkelerindeki seçim kurullarının daveti üzerine seçim çalışmalarının yerinde takip edildiğini ifade etti. Bu kapsamda Rusya, Moldova, Gürcistan, Macaristan, Bosna Hersek, Azerbaycan, Özbekistan, Venezuela, Kazakistan gibi ülkelerde incelemelerde bulunan YSK, en son ABD'de yapılan başkanlık seçimlerini de yerinde takip etti.

Yapılan incelemelerde elde edilen verilerin değerlendirmeye alınacağını sunana YSK, elektronik oylama yöntemiyle seçim gerçekleştiren ülkelerin sistemlerinin de değerlendirildiği bildirildi.

"YSK, KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞMALARINI DEVAM ETTİRMEKTEDİR"

YSK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Yüksek Seçim Kurulu; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 'Yurt dışı seçmenlerin elektronik ortamda oy vermesi' başlıklı 94/D maddesinde yer alan 'Yüksek Seçim Kurulu; 35'inci madde çerçevesinde belirlenen yurt dışında bulunan vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası aracılığıyla elektronik ortamda oy kullanabilmeleri amacıyla gerekli teknik altyapıyı kurmaya; güvenli oy kullanılabilmesi amacıyla seçmenler için şifre veya benzeri güvenlik tedbirleri ile mükerrer oy kullanılmasını engelleyecek önlemleri almaya yetkilidir. Yurt dışı seçmenler, seçimin yapılacağı tarihin otuz gün öncesinden başlamak üzere belirlenen süre içerisinde seçim günü Türkiye saatiyle 17.00'ye kadar elektronik ortamda oy kullanabilirler. Elektronik ortamda kullanılan oylar, seçimin yapıldığı gün saat 17.00'den itibaren Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca tespit edilerek sayım, döküm ve birleştirme işlemleri yapılır ve sonuçlar Ankara İl Seçim Kuruluna iletilir. Bu Kurulca da birleştirme tutanağı düzenlenerek Yüksek Seçim Kuruluna gönderilir. Elektronik ortamda kullanılan oyların değerlendirilmesi, 94/B maddesinin ilgili hükümlerine göre yapılır' hükümleri uyarınca yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy vermeleri için kanunda yer alan düzenlemenin verdiği yetki çerçevesinde çalışmalarını devam ettirmektedir.

"HERHANGİ BİR ÇALIŞMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

94/D maddesinde düzenlenen yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın elektronik ortamda oy kullanabilmeleri durumu haricinde, yurt içinde gerçekleşen hiçbir seçim türü için yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yurt içinde gerçekleştirilen seçimlere yönelik elektronik oy verme yöntemleri ile ilgili mevcut bir çalışma da söz konusu değildir."

Kaynak: AA

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Okay Örüm:
    tabiı o zaman çalamazsınız 4 0 Yanıtla
  • Chen Medya :
    2 saat önce elektronik secim için hazırız karar TBMM diye açıklama yaptınız şimdi kendi açıklamanızı yalanliyorsunuz biz bisey anlamadık 3 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Akepe yaşlılarla kazancak diye göt korkusu 3 0 Yanıtla
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