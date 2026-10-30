YTB Başkanı Turus, 65. yıl programında Türk diasporasının hikâyesini anlattı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından "Türkiye- Almanya İşgücü Anlaşmasının 65. yılı" başlıklı program düzenlendi.

Türkiye-Almanya ikili işgücü anlaşmasını ele alan programa, YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Anadolu Ajansı (AA) Spor Haberleri Direktörü Kaan Elbir, Solingen şehrinde Neo-Naziler tarafından evinin kundaklanması sonucu iki kızı, iki torunu ile bir yeğenini kaybeden Mevlüde Genç'in ailesi ve çok sayıda davetli katıldı.

Program, Almanya'nın Nürnberg kentinden gelen müzik grubunun performansı ve Türk diasporasını anlatan kısa belgesel gösterimi ile başladı.

Turus, burada yaptığı konuşmada, 65 yılı anlatan hikayeler olduğunu ve büyük hikayelerin içinde birçok kelime barındırdığını ifade etti.

Hikayenin en önemli kelimesinin hasret olduğunun altını çizen Turus, "Bu hikayenin en önemli kelimesi hasret ile başlıyor." dedi.

Turus, ailelerin mektup yoluyla çocuklarıyla hasret giderdiğinin, dolayısıyla ikinci kelimenin ise gurbet olduğunun altını çizdi.

Ailelerin, Almanya'ya ilk gittiği dönemlerde dil bariyeri ile karşı karşıya kaldığını, kendilerini ifade etmek için mücadele ettiklerini anlatan Turus, gündüzleri işe gidip akşamları gurbetin verdiği hüzün ile mücadele ettiklerini anlattı.

Turus, camilerin, vakıfların ve Türkevlerinin kurulduğunu hatırlatarak, Türk kültürünün unutulmaması için verilen çabaları sıraladı.

Bir diğer kelimenin ise "azim" olduğunun altını çizen Turus, 65 yılın kolay geçmediğini, bir azim mücadelesi olduğunu söyledi.

Turus, "Bu azim gittiği ülkeye katma değer sağladı. Bu azmin örneği bugün onların torunlarıyla vücut buldu." diyerek, en çok vurgulanması gereken kelimenin ise fedakarlık olduğunu söyledi.

Gurbetçi ailelerin gittikleri ülkeye katkı sağlamak için yatırım yaptığının ve çabaladığının altını çizen Turus, hikayenin tatlı geçmediğini, bu yüzden kelimelerin içinde hüzün olduğunu anlattı.

Turus, Almanya'da yaşayan Türklerin maruz kaldığı saldırılara değindiği konuşmasında Mevlüde Genç'in bir duruş sergilediğini belirterek, "Bizim medeniyetimiz aynı zamanda gittiği yerlere güzellikler getirir, birçok acıya ve sıkıntıya rağmen." dedi.

Bir diğer kelimenin ise gurur olduğunu kaydeden Turus, işçi olarak gelen ama torunlarını bulunduğu ülkelerde karar mekanizmalarına getirecek kadar okutan, kendilerini feda eden bir nesil olduğunu vurguladı.

Turus, giden ailelerin hem Almanya'nın hem Türkiye'nin gururu olduğunu söyleyerek, "Gittiğimiz yerlere zarar vermeyiz, gittiğimiz yerlere katma değer sağlarız. Bu yüzden gururlanacak bir duruşumuz var." diye konuştu.

Başkan Turus, son kelimenin ise bağ olduğunu anlattı.

"Gerçek elçiler sizlersiniz"

Dışişleri Bakanlığı Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü Esin Çakıl ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın selamlarını ileterek, "7,5 milyon vatandaşımızın her daim yanında olmaya büyük çaba gösteriyoruz." dedi.

Çakıl, sadece Dışişleri Bakanlığı olarak değil, YTB, Yunus Emre Enstitüsü gibi farklı kuruluşlarla elden gelen tüm çabaların gösterildiğini aktardı.

Almanya'nın önemli olduğunu belirten Çakıl, "14 tane başkonsolosluğumuzla Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız ile bağlarımızı her türlü devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Çakıl, "Gerçek elçiler sizlersiniz." diyerek, bunun büyük bir gurur olduğunu söyledi.