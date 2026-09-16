YTB'de mühendislik öğrencilerine yönelik "Vizyon Söyleşileri" yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

YTB'de mühendislik öğrencilerine yönelik "Vizyon Söyleşileri" yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YTB\'de mühendislik öğrencilerine yönelik "Vizyon Söyleşileri" yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan ve mühendislik eğitimi alan Türk öğrencilere yönelik "Türkiye Stajları" programı kapsamında "Vizyon Söyleşileri" programı düzenledi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan ve mühendislik eğitimi alan Türk öğrencilere yönelik "Türkiye Stajları" programı kapsamında "Vizyon Söyleşileri" programı düzenledi.

YTB'de düzenlenen programa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, YTB Başkanı Abdulhadi Turus, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, staj katılımcıları ve birçok davetli katıldı.

Burada konuşan Turus, Türkiye Stajları programı kapsamında Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi kuruluşlarında staj yapan, yurt dışında yaşayan Türk diasporasına mensup gençlerle bir arada olduklarını aktardı.

"2023'te TUSAŞ işbirliğiyle başlayan programımız bugün TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve STM'nin katkılarıyla daha geniş bir yapıya ulaştı. 2026'da 11 farklı ülkeden mühendislik, yazılım, uzay bilimleri gibi alanlarda eğitim gören 109 gencimizi Türkiye'de ağırlıyoruz." diyen Turus, katılımcı gençlerin savunma sanayinin önde gelen kuruluşlarında staj yaptıklarını, mühendislerle bir araya geldiklerini, üretim ve teknoloji süreçlerini yerinde gördüklerini söyledi.

Turus, programa katılan stajyerlerin teknik geziler ve TEKNOFEST gibi buluşmalarla Türkiye'nin teknoloji ekosistemini yakından tanıdığını, kültürel programlarla Türkiye'nin tarihini, şehirlerini ve kültürel birikimini de yakından görme imkanı bulduklarını kaydetti.

Turus, YTB olarak kendileri için bu programın anlamının teknik bir stajın çok ötesinde olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Asıl maksadımız, gençlerimizin Türkiye'nin üretim kabiliyetini tanımaları, mesleki bağlar kurmaları ve burada başlayan ilişkinin gelecekte yeni işbirliklerine dönüşmesi.

Çünkü savunma sanayi yalnızca ortaya çıkan ve her biri hayati öneme sahip uçaklardan, insansız hava araçlarından, füzelerden veya farklı savunma sistemlerinden ibaret değil. Bunların arkasında mühendislikten yazılıma, AR-GE'den üretime, tasarımdan tedarik zincirine uzanan çok büyük bir bilgi ve üretim ağı oluşuyor. Bu ağ temelde savunma sanayi alanında bir atılımın merkezi olmakla birlikte Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını elde etme yolunda ana dinamo noktasını da ayrıca oluşturuyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı noktasında ortaya koyduğu vizyonun temel unsurlarından birinin de kendi kabiliyetine güvenen, düşünen, araştıran, üreten ve dünyanın karşısına özgüvenle çıkabilen nesillerin yetişmesi olduğunu belirten Turus, savunma sanayi, bilim, eğitim, kültür ve sanatın yarının Türkiye'sini taşıyacak büyük yapının birbirini tamamlayan parçaları olduğunu vurguladı.

Turus, YTB olarak temel maksatlarının dünyanın farklı ülkelerinde eğitim gören, çalışan ve tecrübe kazanan Türk vatandaşlarının tüm bu başlıklarda, yani hayatın her alanında sahip olduğu tecrübeyi Türkiye ile buluşturmak olduğunu söyledi.

Turus, kendileri için esas meselenin, dünyanın farklı noktalarındaki insan kaynağını birbirinden kopuk görmemek, birbirleriyle ve Türkiye ile güçlü bir üretim ağı içerisinde buluşturabilmek olduğunu belirtti.

"Türkiye Stajları'nın burada geçirdiğiniz birkaç haftayla sınırlı kalmamasını; kurduğunuz dostlukların, mesleki ilişkilerin ve Türkiye ile bağınızın yıllar boyunca devam etmesini diliyorum." diyen Turus, programa katkı sunan, savunma sanayi kurumlarına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Savunma Sanayii Başkanlığına, TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve STM'ye teşekkür etti.

Dünyanın en gelişmiş savaş uçakları arasında gösterilen F-35 ve B-2 Spirit'in radarlardan gizlenmesini sağlayan "görünmezlik kaplaması" çalışmalarındaki katkılarıyla tanınan Türk bilim insanı Ergün Kırlıkovalı da burada yaptığı konuşmada, hayat hikayesi ve tecrübelerini anlattı.

"Türkiye, hep kalbimde ve zihnimde yer alıyor." diyen Kırlıkovalı, gençlerin karşılaşacakları durumlara ilişkin kendi hayatından örnekler sundu.

Stajyer olarak programa katılan Almanya'dan gelen Azra Kılavuz ve Fransa'dan gelen Vahit Samet Ergül de etkinlikte birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA
Yurtdışı Türkler ve Akraba TopluluklarıDış PolitikaTürkiyeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pentagon denetçisi, İran savaşının ABD’de mühimmat sıkıntısı yarattığını doğruladı Pentagon denetçisi, İran savaşının ABD'de mühimmat sıkıntısı yarattığını doğruladı
İran’dan Katar’a çok ağır suçlama: 3 pilotumuz esir tutuluyor İran'dan Katar'a çok ağır suçlama: 3 pilotumuz esir tutuluyor
Nevşehir’deki faili meçhul dosyasında 4 tutuklama Nevşehir'deki faili meçhul dosyasında 4 tutuklama
Demir sopayla saldırdığı amcasını öldürdü, yengesini ağır yaraladı Demir sopayla saldırdığı amcasını öldürdü, yengesini ağır yaraladı
Ankara’daki LGBTİ soruşturmasında tutuklu sayısı yükseldi Ankara’daki LGBTİ soruşturmasında tutuklu sayısı yükseldi
ABD’nin yörüngeye uzay silahı yerleştirmesi askeri uzmanlar arasında tartışma başlattı ABD'nin yörüngeye uzay silahı yerleştirmesi askeri uzmanlar arasında tartışma başlattı
Uçakta beklenmedik anlar Kabin memuruna tezahürat yağdı Uçakta beklenmedik anlar! Kabin memuruna tezahürat yağdı
Sokak ortasında motosikletini ateşe verdi Sokak ortasında motosikletini ateşe verdi
AK Partili isimden bomba iddia İşte seçim için konuşulan tarihi AK Partili isimden bomba iddia! İşte seçim için konuşulan tarihi
Binlerce kişi bekliyordu e-Devlet’te tercih ekranı açıldı Binlerce kişi bekliyordu! e-Devlet'te tercih ekranı açıldı
21:02
Fed, faizi 25 baz puan yükseltti.
Fed, faizi 25 baz puan yükseltti.
20:52
Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım’dan çok sert açıklama: Kripto FETÖ’cüler yine ortaya çıkmış
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan çok sert açıklama: Kripto FETÖ'cüler yine ortaya çıkmış
20:50
Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Şimşek başkanlığında toplanıyor
Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Şimşek başkanlığında toplanıyor
20:10
Mekke’ye yönelik saldırı girişimine Türkiye’den ilk tepki
Mekke'ye yönelik saldırı girişimine Türkiye'den ilk tepki
19:59
Lazio’nun Icardi transferini iptal etme sebebi ortaya çıktı
Lazio'nun Icardi transferini iptal etme sebebi ortaya çıktı
19:53
Petrol 100 doları geçti Dünyanın dört bir yanında protestolar başladı
Petrol 100 doları geçti! Dünyanın dört bir yanında protestolar başladı
18:40
Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu
Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu
18:20
Müstehcen içerikli paylaşım yapan 419 sosyal medya hesabına erişim engeli
Müstehcen içerikli paylaşım yapan 419 sosyal medya hesabına erişim engeli
18:15
Mekke’ye saldırı girişimi 4 ülkeden Suudi Arabistan’la dayanışma mesajı
Mekke'ye saldırı girişimi! 4 ülkeden Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı
17:20
İşte savcıları harekete geçiren sahne Kurtlar Vadisi’ndeki detaylar mercek altında
İşte savcıları harekete geçiren sahne! Kurtlar Vadisi'ndeki detaylar mercek altında
16:50
Şanlıurfa’da 392 aday yeniden KPSS’ye girecek
Şanlıurfa'da 392 aday yeniden KPSS'ye girecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 21:16:18. #7.13#
SON DAKİKA: YTB'de mühendislik öğrencilerine yönelik "Vizyon Söyleşileri" yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement