YTB'den Ankara'da mezuniyet töreni ve ödül programı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) "15. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni" ve "3. Türkiye Mezun Ödülleri Programı" başkent Ankara'da gerçekleştirildi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur, YTB Başkanı Abdulhadi Turus, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, milletvekilleri, büyükelçiler, rektörler ve birçok davetli katıldı.

Törende uluslararası öğrenciler, ülkelerine ait dans ve müzik gösterisi yaptı.

YTB Başkanı Turus, burada yaptığı konuşmada, 15. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni ve 3. Türkiye Mezun Ödülleri Programı'nı düzenlediklerini söyledi.

Turus, öğrencilere "Yıllar süren emeklerinizin ardından diplomalarınızı alıyor, Türkiye Burslusu birer öğrenciyken büyük Türkiye Mezunları ailesinin yeni mensupları oluyorsunuz." şeklinde seslendi.

Bu yıl bu törenin çok daha özel olduğunu belirten Turus, "Türkiye Mezunları ailesine katılan gençlerimizle, yıllar önce çıktıkları bu yolculuğu başarılarıyla taçlandıran kıymetli mezunlarımızı aynı salonda buluşturduk. Bugün, aynı hikayenin iki farklı yönünü bir arada ağırlıyoruz." dedi.

Turus, mezun öğrencilerin derslerde, laboratuvarlarda, kütüphanelerde, hastanelerde ve atölyelerde emek verdiklerini dile getirdi.

Türkiye Bursları'nın anlamının sunduğu maddi imkanların çok ötesinde olduğuna işaret eden Turus, şu ifadeleri kullandı:

"Her yıl yaklaşık 5 bin uluslararası gencimize Türkiye Bursları kapsamında yükseköğrenim imkanı sunuyoruz. Bugün 148 ülkeden 15 bin 500'ü aşkın öğrencimiz, Türkiye'nin 74 şehrindeki 136 üniversitede eğitimine devam ediyor. Bu yıl ise 110 farklı ülkeden yaklaşık 2 bin 800 öğrencimizi Türkiye Mezunları ailesine uğurluyoruz."

Turus, bu sayıların her birinin, bir gencin hayalini, bir ailenin ümidini, bir toplumun geleceğine yapılan yatırımı ve Türkiye'nin yarınki dostlarını ifade ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün dünyaya ilan ettiği "daha adil bir dünya mümkün" çağrısını hatırlatan Turus, bunun kendileri için hem bir hedef hem de geleceğe dair büyük bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

"Biz, bütün bu karanlığa rağmen ümidimizi kaybetmiyoruz"

Turus, Gazze başta olmak üzere, dünyanın farklı coğrafyalarında süren zulümlerin insan hayatını, hakkı ve hukuku her şartta üstün tutacak vicdanlı ve nitelikli insanlara duyulan ihtiyacı bir kez daha gösterdiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Biz, bütün bu karanlığa rağmen ümidimizi kaybetmiyoruz. Dünyanın üzerine çöken karanlık ne kadar koyu olursa olsun, bu karanlığın dağılacağı günler yakındır. Gözü olana gün ışımıştır. Sizler, insanlığın özlemle beklediği o güzel yarınların ayak seslerisiniz. Türkiye Bursları vizyonu, Cumhurbaşkanımızın çizdiği küresel bir adalet çağrısı ve hamlesidir. Bizim temel gayemiz; bu çağrının paydaşı olacak ve kendi alanında daha adil bir geleceğin inşasına katkı sunacak nitelikli insan kaynağını yetiştirmektir."

Turus, YTB'nin mezunlarının birbiriyle ve Türkiye ile kurdukları bağı canlı tutmaya, hayatlarının her döneminde yanlarında olmaya devam edeceğini söyledi.

"Bugün, 31 ülkede faaliyet gösteren 35 Türkiye Mezunları Derneğimiz; mezunlarımızı aynı çatı altında buluşturuyor, tecrübe paylaşımından akademik ve mesleki işbirliklerine, kültürel faaliyetlerden sosyal dayanışmaya kadar geniş bir alanda önemli çalışmalar yürütüyor." diyen Turus, bütün mezunları "Türkiye Mezunları derneklerine üye olmaya ve çalışmalarına aktif biçimde katkı sunmaya" çağırdı.

"Türkiye'ye basit bir hayalle geldim"

2026 Mezunlarını temsilen Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun olan Gazzeli Sameh Alnabih, yaptığı konuşmada, Gazze'den 5 yıl önce Türkiye'ye geldiğini söyledi.

"Türkiye'ye basit bir hayalle geldim. Gazetecilik ve medya okumak, hikayeler anlatmayı öğrenmek istiyordum ama kendi hikayemin, bir gün anlatmaya çalışacağım en zor hikayelerden biri olacağını bilmiyordum." diyen Alnabih, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatının en kötü günlerini yaşadığını, aklının sürekli ailesinde olduğunu belirtti.

Alnabih, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında sadece ailesinden 20'den fazla kişiyi kaybettiğini anlattı.

İsrail saldırılarında kardeşini kaybettiğini dile getiren Alnabih, "Kardeşimin bana vasiyet ettikleri arasında mezun olmam vardı ve bugün, işte buradayım. Mezun oldum, nasıl istediyse hayalini gerçekleştirdim ama hiçbir diplomanın dolduramayacağı bir boşluk var içimde. Keşke bugün aranızda otursaydı, gülümsediğini görebilseydim ve bana, 'Başardın Sameh' dediğini duyabilseydim." diye konuştu.

Alnabih, annesinin dileğini yerine getirerek Türkiye'de evlendiğini de söyledi.

3. Türkiye Mezun Ödülleri

3. Türkiye Mezun Ödülleri Programı kapsamında, "Bilimsel ve Akademik Çalışmalar Ödülü" KKTC'den Prof. Dr. Ali Övgün'e, "Ekonomi ve Girişimcilik Ödülü" Endonezya'dan Budy Sugandi, "Medya ve İletişim Ödülü" Filistin'den Lamis Samer Alsoradi, "Kültür ve Sanat Ödülü" Lübnan'dan Prof. Dr. Khaled Tadmori, "Yaşam Boyu Onur Ödülü" Japonya'dan Ord. Prof. Tadashi Suziki, "Vefa Ödülü" Malezya'dan Tuğgeneral Dr. Amran Amir Hamzah'a ve "İlişkilere Katkı Ödülü" Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur'a verildi.

Ödülün ardından teşekkür konuşması yapan Nur, zor zamanlarda ülkesinin yanında olan Türkiye'ye teşekkür etti.

"Sayın Serdar Bey (Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam) ve Hadi (YTB Başkanı) Bey, Somali için çok emek verdiler, onlara özellikle teşekkür ediyorum. O gün verdiğiniz emek sayesinde bugün başka bir Somali'yi konuşuyoruz." diyen Nur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonuna emek veren tüm yetkililere de şükranlarını sundu.