YTB Geleneksel Oyunlar Tırı Lyon'da

19.05.2026 16:10
YTB'nin Geleneksel Oyunlar Tırı, Lyon'da gençlerle buluşarak Türk kültürünü tanıttı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Geleneksel Oyunlar Tırı, Fransa'nın Lyon kentinde gençlerle buluştu.

Avrupa'nın farklı kentlerindeki yolculuğuna devam eden YTB Geleneksel Oyunlar Tırı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Lyon'da düzenlenen etkinlikte gençlerle bir araya geldi.

YTB ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu işbirliğinde yapılan etkinlik, Lyon Eyüp Sultan Camisi'nin avlusunda düzenlendi.

Etkinliğe, YTB Başkanı Abdulhadi Turus, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Özil katıldı.

Gençler, etkinlik kapsamında okçuluk, matrak, mas güreşi, mangala ve aşık oyunları gibi kadim Türk kültürünü yansıtan birçok ata sporu ve geleneksel oyunu deneyimleme ve tanıma fırsatı yakaladı.

Türkiye'den gelen heyet, koca ayak ve mas güreşi gibi geleneksel oyunları deneyimleyerek Fransa'da yaşayan Türk çocuklarla sohbet etti.

YTB Başkanı Turus, etkinlikte AA muhabirine yaptığı açıklamada, Geleneksel Oyunlar Tırı'nın Türkiye'de 81 ili gezdiğinde çocukların kendi öz değerlerine inanılmaz derecede sahip çıktığını gördüklerini belirtti.

Turus, buradan yola çıkarak yurt dışında yaşayan yaklaşık 8 milyon Türk çocuğunun da bu güzellikleri görmesi gerektiğini düşündüklerini aktararak "YTB ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun işbirliğinde tırımızı bugün Avrupa'ya da getirdik. İşte bugün Lyon'dayız, Fransa'dayız." ifadelerini kullandı.

Geleneksel Oyunlar Tırı ile Avusturya'da, Almanya'da ve Belçika'da da çok güzel etkinlikler yaptıklarını dile getiren Turus, şunları kaydetti:

"Özellikle yurt dışındaki millet varlığımızın kendi festivallerinin yanına tırımızı da ekledik; böylece şenliği de artırdık. Gayemiz şu, kendi öz benliğine sahip ama bulunduğu ülkelerin bütün altyapısını bilen gençler yetiştirmek istiyoruz. Kendi öz benliğine sahip olabilmenin en önemli yolu da kendi öz değerleriyle oluşmuş çocuk oyunlarını oynamak."

Turus, söz konusu oyunları yurt dışındaki Türklere sunmak için mücadele verdiklerini belirterek "Tırımız, yurt dışındaki bütün millet varlığımıza ulaşabilmek için yoluna devam edecek inşallah." dedi.

Tırın, Fransa'dan sonra Almanya'ya geçeceğini söyleyen Turus, "Almanya'da inşallah belirli şehirlerimizi gezecek. Bu şehirleri gezerken de millet varlığımızın düzenlediği festivallere uğrayacak. Orada da çocuklarımızı şenlendirecek inşallah." diye konuştu.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da Lyon'daki İslam Toplumu Milli Görüş'e (IGMG) bağlı Eyüp Sultan Camisi ve Erkam Okulu'nu ziyaret ettiklerini belirtti.

Bilal Erdoğan, "Bugün aynı zamanda Geleneksel Spor Dalları Federasyonumuzun oyun tırı da burada." diyerek gençlere Türk spor ve oyunlarını tanıtan güzel bir etkinlik olduğunu kaydetti.

Geleneksel Oyunlar Tırı'nın daha önce Anadolu'nun dört bir yanını gezdiğini kaydeden Bilal Erdoğan, "Şu anda da Avrupa'da bazı noktalara uğrayıp özellikle soydaşlarımızın yaşadığı yerlerde onların çocuklarına ve gençlerine yönelik bir çalışma yapıyorlar." dedi.

Bilal Erdoğan, bu oyun ve sporların Anadolu'da yüzyıllar boyunca oynandığını söyleyerek bunların burada tanıtılmasının Avrupa'daki Türk çocuklarının hayatlarındaki kültürel ve sportif zenginliği artırmaya yönelik güzel bir çalışma olduğunu ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Türkiye'nin tüm bölgelerini ziyaret ederek Türk kültürünün ve spor dallarının yaşatılması noktasında gösterdiği hassasiyetin çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Sırakaya, Lyon'daki Türk gençlerin Geleneksel Oyunlar Tırı'na ilgisine ilişkin, "Genç kardeşlerimizin özellikle medeniyetimizin ve kültürümüzün yaşatılması noktasındaki ilgilerinin çok yüksek olduğunu gözlemliyorum. Bu vesileyle bir kez daha Geleneksel Spor Dalları Federasyonumuza ve kıymetli yöneticilerine teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

