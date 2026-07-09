YTB Gönül Elçileri Programı Başvuruları Başladı - Son Dakika
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YTB Gönül Elçileri Programı Başvuruları Başladı

09.07.2026 13:39
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YTB, yurt dışında yaşayan gençler için gönüllülük programı başvurularını 12 Temmuz'a kadar alıyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan gençleri gönüllülük faaliyetleri aracılığıyla Türkiye'nin insani ve kültürel diplomasi çalışmalarına dahil edecek YTB Gönül Elçileri Programı için başvuruları almaya başladı.

YTB'den edinilen bilgiye göre, YTB ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde hayata geçirilen programa başvurular 12 Temmuz'a kadar devam edecek.

Dünyanın dört bir yanındaki Türk gençlerini ortak bir iyilik hareketinde buluşturmayı amaçlayan program kapsamında, yurt dışında yaşayan 19-25 yaş arasındaki yükseköğrenim öğrencisi veya mezunu gençler, 35 farklı ülkede yapılacak 7 ila 10 günlük gönüllülük faaliyetlerine katılma imkanı elde edecek.

Temmuz, ağustos ve eylül aylarında düzenlenecek program kapsamında katılımcılar farklı birçok ülkede bulunan TİKA koordinasyon ofislerinde yürütülecek sosyal sorumluluk çalışmalarında görev alacak.

Katılımcılar, Türk Tipi Kalkınma Modeli'ni yerinde deneyimleyerek Türkiye'nin gönül diplomasisine katkı sunacak.

Programa, yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı, mavi kart sahibi veya mavi kart sahibi olma hakkına sahip, 19-25 yaşlarında bulunan yükseköğrenim öğrencileri ile mezunlar başvurabilecek.

Adaylardan gönüllülük, insani yardım, sosyal sorumluluk ve kültürel diplomasi alanlarında çalışmaya istekli olmaları ve başvuru formunu eksiksiz doldurmaları bekleniyor.

YTB Gönül Elçileri Programı'na ilişkin başvurular 12 Temmuz'a kadar devam edecek.

Programa dair ayrıntılı bilgiye YTB'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Gönül Elçileri, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel YTB Gönül Elçileri Programı Başvuruları Başladı - Son Dakika

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