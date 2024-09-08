YTÜ'den Yapay Zeka ile Sporcu Analizi

Güncel

Yıldız Teknik Üniversitesindeki (YTÜ) bilim insanları, sporcuların performansı ve sağlığının yapay zekayla anlık olarak belirleneceği sistem geliştirdi.

YTÜ Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Üvet ve ekibi, sporcuların performansı ve sağlığının yapay zeka ile belirlenmesi amacıyla 3 ay önce çalışma başlattı.

Bu kapsamda, bilim insanları tarafından özel yazılım ve donanım tasarlandı.

Tasarlanan bu sistemde, kamera karşısına geçen sporcuların performans ve sağlık durumları anlık olarak yapay zeka tarafından analiz ediliyor.

Böylece sistemle sporcuların sakatlık riskinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

"Sporcuların hareketlerini kameralar aracılığıyla izliyoruz"

Doç. Dr. Üvet, AA muhabirine, yapay zeka teknolojisinde görüntü işleme yöntemlerinin çok geliştiğini söyledi.

Teknolojiyi, spor mühendisliği alanında kullanarak bir çalışma başlattıklarını belirten Üvet, geliştirdikleri sistemle sporcuların biyomekanik ve fiziksel parametrelerini topladıklarını ifade etti.

Üvet, projeyle sporcuların sağlıklı bir şekilde çalışmalarını sağlayacaklarının altını çizerek, "Geliştirdiğimiz özel matematiksel fonksiyonlarla algoritmalarımızı besliyoruz. Böylece her sporcuya özel detaylı analizler yapabiliyoruz. Özellikle futbolcuları bireysel olarak analiz edebileceğimiz bir yapay zeka sistemini hedefliyoruz. Bu çalışma, spor bilimlerinde önemli bir dönüm noktası olacak." dedi.

Sporcu sağlığıyla ilgili birçok farklı çalışma yapıldığını dile getiren Üvet, "Sporcuların hareketlerini kameralar aracılığıyla izliyoruz. Antrenman sırasında yaptıkları her hareketi kaydedip, sağlık sorunlarına veya sakatlanma risklerine neden olabilecek unsurları tespit ediyoruz." diye konuştu.

"Sporcuları sakatlık riskinden korumaya çalışıyoruz"

Doç. Dr. Üvet, yapay zeka kullanarak sporcuların sağlık sorunlarını önceden tespit edebileceklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Antrenman yükü sporcular için büyük bir sorun. Bazen bir oyuncu, antrenman yükü nedeniyle farkında olmadan ciddi sakatlıklar yaşayabiliyor. İşte burada yapay zeka devreye giriyor. Görüntü işleme teknolojisi ile sadece görünür ışığı değil, ışık dışındaki verileri de analiz ederek sakatlıkları önceden tespit ediyoruz. Kendi matematiksel modelimizi ve algoritmamızı geliştirerek, sporcuları sakatlık riskinden korumaya çalışıyoruz."

Üvet, program tamamen geliştirildiğinde tek bir kamerayla sporcuların performansını ve sağlık durumunu tespit edebileceklerini ve ölçümlerin sistem tarafından hazırlanarak rapor halinde ilgililere sunulacağını aktardı.

Doç. Dr. Üvet, spor dünyasında mühendislerin katkısının vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, "Mühendislik dokunuşlarıyla sporun geleceğini yeniden şekillendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.