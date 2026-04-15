YTÜ'den Akıllı Şırınga Geliştirme
Üye Girişi
Son Dakika Logo

YTÜ'den Akıllı Şırınga Geliştirme

15.04.2026 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YTÜ profesörleri, ameliyatlarda dokuların güvenli müdahalesi için akıllı şırınga geliştirdi.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) profesörleri, ameliyatlarda dokuların şişirilip boşaltılmasında kullanılacak ve olası riskleri ortadan kaldıracak "akıllı şırınga" geliştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Cüneyt Yılmaz ile Prof. Dr. Vasfi Emre Ömürlü'nün geliştirdiği akıllı şırınga, faydalı model olarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Özellikle hassas cerrahi işlemlerde dokulara daha doğru, kontrollü ve güvenli şekilde müdahale edilmesine katkı sunmayı hedefleyen akıllı şırınga, basınç sensörü ve kamera desteği sayesinde cerrahların güvenli şekilde müdahalesine imkan tanıyor.

Ameliyatlarda hassas dokuların şişirilip boşaltılması işlemleri büyük ölçüde operatörün el kontrolüne bağlı olarak manuel biçimde gerçekleştirilirken, YTÜ'lü akademisyenlerin geliştirdiği modelde bu süreç basınç sensörü ve görüntüleme sistemiyle desteklenerek daha kontrollü bir yapıya kavuşturuluyor.

Böylece müdahalenin seyri anlık olarak ekrandan izlenebiliyor ve sürecin daha güvenli yönetilmesi sağlanıyor. Geliştirilen sistem, cerrahi uygulamalarda kritik önem taşıyan bir aşamayı el becerisine bağlı olmaktan çıkarıp, teknik verilerle desteklenen bir yapıya taşıyor.

Özellikle hassas dokular üzerinde yapılan işlemlerde doğru basınç seviyesinin korunması ve görüntü eşliğinde ilerlenmesi, risklerin azaltılması açısından önemli bir avantaj sağlıyor.

Prof. Dr. Cüneyt Yılmaz ile Prof. Dr. Vasfi Emre Ömürlü'nün imzasını taşıyan buluş, cerrahide daha güvenli ve daha kontrollü müdahale için geliştirilen yerli çözümler arasında yerini aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Yılmaz, hassas dokunun şişirilip boşaltılması işlemlerinin, basit bir şırınga kullanılarak manuel yapıldığını, işlemin başarısının da operatörün el ayarına bağlı olduğunu belirtti.

Yılmaz, "Bizim buluşumuz olan 'basınç ve görüntü geri beslemeli şırınga pompası' sisteminin manuel kullanılan aparatlardan farkı, endoskopi kameralı ve basınç sensörlü bir kontrolör yapısına sahip olmasıdır. Bu sayede ameliyat öncesi, örneğin ses teli ameliyatlarında, doku şişirme ve boşaltma işlemlerinin en uygun ve hatasız bir şekilde yapılmasına imkan sağlanmış olunacaktır." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ömürlü ise "Disiplinler arası projelerle, buluşlarla sağlık teknolojileri alanı desteklenmeli. İnsanın değerine yaraşır şekilde hem hasta destek sistemlerinin hem de doktor/hemşire ve bütün tıp çalışanlarının günlük kullanılan ekipmanlarının geliştirilmesi, temel amaçlarımızdan olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 17:53:31. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.