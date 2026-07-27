YTÜ'den Yapay Zeka Destekli Su Altı Aracı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

YTÜ'den Yapay Zeka Destekli Su Altı Aracı

YTÜ\'den Yapay Zeka Destekli Su Altı Aracı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YTÜ öğrencileri, deniz araştırmaları için yapay zeka ile otonom insansız su altı aracı geliştirdi.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğrencileri, deniz araştırmalarında kullanılmak üzere yapay zeka destekli otonom insansız su altı aracı yaptı.

Üniversitedeki "CASMarine İnsansız Su Altı Sistemleri Takımı", yapay zeka destekli otonom insansız su altı aracı geliştirmek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, üniversitenin elektrik-elektronik, makine, bilgisayar, gemi inşaatı ve denizcilik fakülteleri başta olmak üzere 11 bölümünden öğrenciler, takım bünyesinde bir araya geldi.

"Velaryon 2.0" adı verilen aracın gövdesi tamamen yerli olarak üretildi.

Anakart, güç dağıtım kartı, batarya yönetim sistemi ve kontrol istasyonu gibi kritik elektronik bileşenler de mühendislik ekibi tarafından sıfırdan tasarlandı.

Takımın disiplinler arası çalışmaları sonucunda, deniz araştırmaları ile su altındaki endüstriyel çalışmalarda kullanılmak üzere yapay zeka destekli otonom insansız su altı aracı geliştirildi.

Batarya ve elektronik sistemlerinin ayrı sızdırmaz haznelerde konumlandırıldığı yeni tasarımı sayesinde araç, daha güvenli ve stabil çalışma imkanı sunuyor.

Ön bölümünde yer alan, servo motorlarla hareket edebilen kamera sistemi, operatöre farklı açılardan görüntü alma olanağı sağlıyor.

Yapay zeka destekli görüntü işleme algoritmaları sayesinde araç uzaktan kumandanın yanı sıra otonom da görev yapabiliyor.

Takımın geliştirdiği insansız su altı aracı, Norveç'te düzenlenen TAC Challenge Yarışması'nda dünya üçüncülüğü elde etti.

10 yıldır üstünde çalışılıyor

CASMarine İnsansız Su Altı Sistemleri Takımı Kaptanı Adil Cihan Kurt, AA muhabirine, 2016 yılından bu yana insansız su altı sistemleri üzerine araştırma ve geliştirme çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Su altında farklı ihtiyaçların bulunduğunu, buna yönelik araştırmalar yaptıklarını ve kendi imkanlarını da göz önünde bulundurarak bir araç geliştirdiklerini anlatan Kurt, aracın 8 motoru bulunduğunu dile getirdi.

Kurt, aracın 6 eksende hareket edebildiğini belirterek, "Üstünde bulunan yüzdürücü köpük sayesinde sürekli dengesini koruma eğiliminde. Aracı sağa ya da sola yatırmaya çalışsanız bile düz pozisyonunu koruma eğiliminde oluyor. Bu da su altında dalga gibi dış etkenlerden etkilenmesi durumunda bize önemli avantaj sağlıyor." dedi.

Aracın elektronik sistemini de tamamen kendilerinin tasarlayıp ürettiğini aktaran Kurt, bu sayede motorları ve aracın içindeki kameraları kontrol edebildiklerine değindi.

Kurt, yapay zeka destekli görüntü işleme algoritmaları üzerinde çalıştıklarına dikkati çekerek, "Aracın içinde bulunan kameralar sayesinde görüntü işleyerek yapay zeka otonom algoritmalarını eğitiyoruz. Bu sayede hem aracı kendimiz kullanabiliyoruz hem de otonom şekilde kendi kendine hareket edebiliyor. Belli görüntüler vererek yapay zeka algoritmalarımızı eğitiyoruz. Algoritma belli bir seviyeden sonra kendi başına hareket edebilecek kapasiteye ulaşıyor." diye konuştu.

"Yerlilik anlamında yüksek bir oran elde ettik"

Dünya genelinde birçok öğrenci takımının insansız su altı sistemleri üzerinde çalıştığını vurgulayan Kurt, şöyle devam etti:

"Biz kendi farkımızı ortaya koymak için aracın üzerine dengeyi koruması amacıyla köpük yerleştirdik. Elektronik sistemini, mekanik tasarımını ve birçok bileşenini olabildiğince kendimiz üretmeye çalıştık. Bu sayede hem yerlilik anlamında yüksek bir oran elde ettik hem de öğrenci olarak kendimizi geliştirme fırsatı bulduk. Aracımız yaklaşık yüzde 80 yerlilik oranına sahip. Bu cihaz geliştirilerek su altındaki araştırmalarda kullanılabilir. Görüntü toplamak için mercan kayalıklarının incelenmesinde görev alabilir. Ayrıca su altındaki petrol boru hatlarında oluşabilecek problemlerin tespit edilmesi ve çözüm süreçlerinde de kullanılabilir. Endüstride yüksek karşılığı olan bir araç."

Takım kaptanı Kurt, Norveç'te elde ettikleri dünya üçüncülüğünün gurur kaynağı olduğunu belirterek, dünya birinciliğini hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yıldız Teknik Üniversitesi, Yapay Zeka, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YTÜ'den Yapay Zeka Destekli Su Altı Aracı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün hazırlığı yapan çifti ayıran kaza Düğün hazırlığı yapan çifti ayıran kaza
Gürsel Tekin’den “figüran üye“ iddialarına yanıt: FETÖ’vari tezgah Gürsel Tekin'den "figüran üye" iddialarına yanıt: FETÖ'vari tezgah
Seyir tepesindeki katliamın nedeni belli oldu Seyir tepesindeki katliamın nedeni belli oldu
Samsun’da denize girmek yasaklandı: İşte nedeni Samsun'da denize girmek yasaklandı: İşte nedeni
Edirne’de skandal iddia: Yüzlerce balık öldü Edirne'de skandal iddia: Yüzlerce balık öldü
Şırnak’ta nefes kesen kurtarma operasyonu: Ekipler zamanla yarıştı Şırnak'ta nefes kesen kurtarma operasyonu: Ekipler zamanla yarıştı

11:15
Gülistan Doku soruşturması Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede
Gülistan Doku soruşturması! Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede
11:08
Günün en acı karesi Aynı aileden 4 tabut yan yana
Günün en acı karesi! Aynı aileden 4 tabut yan yana
10:54
Fransa ve İspanya’da yangın: 375 bin kişi tahliye edildi
Fransa ve İspanya'da yangın: 375 bin kişi tahliye edildi
10:35
Aralarında Uğur Dündar da var Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Aralarında Uğur Dündar da var! Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
10:01
Araç sahiplerine güzel haber Rakam da hatırı sayılacak cinsten
Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten
09:49
Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon 18 şüpheli gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon! 18 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 11:30:36. #7.13#
SON DAKİKA: YTÜ'den Yapay Zeka Destekli Su Altı Aracı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.