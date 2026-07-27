YTÜ\'den Yapay Zeka Destekli Su Altı Aracı

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğrencileri, deniz araştırmalarında kullanılmak üzere yapay zeka destekli otonom insansız su altı aracı yaptı.

Üniversitedeki "CASMarine İnsansız Su Altı Sistemleri Takımı", yapay zeka destekli otonom insansız su altı aracı geliştirmek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, üniversitenin elektrik-elektronik, makine, bilgisayar, gemi inşaatı ve denizcilik fakülteleri başta olmak üzere 11 bölümünden öğrenciler, takım bünyesinde bir araya geldi.

"Velaryon 2.0" adı verilen aracın gövdesi tamamen yerli olarak üretildi.

Anakart, güç dağıtım kartı, batarya yönetim sistemi ve kontrol istasyonu gibi kritik elektronik bileşenler de mühendislik ekibi tarafından sıfırdan tasarlandı.

Takımın disiplinler arası çalışmaları sonucunda, deniz araştırmaları ile su altındaki endüstriyel çalışmalarda kullanılmak üzere yapay zeka destekli otonom insansız su altı aracı geliştirildi.

Batarya ve elektronik sistemlerinin ayrı sızdırmaz haznelerde konumlandırıldığı yeni tasarımı sayesinde araç, daha güvenli ve stabil çalışma imkanı sunuyor.

Ön bölümünde yer alan, servo motorlarla hareket edebilen kamera sistemi, operatöre farklı açılardan görüntü alma olanağı sağlıyor.

Yapay zeka destekli görüntü işleme algoritmaları sayesinde araç uzaktan kumandanın yanı sıra otonom da görev yapabiliyor.

Takımın geliştirdiği insansız su altı aracı, Norveç'te düzenlenen TAC Challenge Yarışması'nda dünya üçüncülüğü elde etti.

10 yıldır üstünde çalışılıyor

CASMarine İnsansız Su Altı Sistemleri Takımı Kaptanı Adil Cihan Kurt, AA muhabirine, 2016 yılından bu yana insansız su altı sistemleri üzerine araştırma ve geliştirme çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Su altında farklı ihtiyaçların bulunduğunu, buna yönelik araştırmalar yaptıklarını ve kendi imkanlarını da göz önünde bulundurarak bir araç geliştirdiklerini anlatan Kurt, aracın 8 motoru bulunduğunu dile getirdi.

Kurt, aracın 6 eksende hareket edebildiğini belirterek, "Üstünde bulunan yüzdürücü köpük sayesinde sürekli dengesini koruma eğiliminde. Aracı sağa ya da sola yatırmaya çalışsanız bile düz pozisyonunu koruma eğiliminde oluyor. Bu da su altında dalga gibi dış etkenlerden etkilenmesi durumunda bize önemli avantaj sağlıyor." dedi.

Aracın elektronik sistemini de tamamen kendilerinin tasarlayıp ürettiğini aktaran Kurt, bu sayede motorları ve aracın içindeki kameraları kontrol edebildiklerine değindi.

Kurt, yapay zeka destekli görüntü işleme algoritmaları üzerinde çalıştıklarına dikkati çekerek, "Aracın içinde bulunan kameralar sayesinde görüntü işleyerek yapay zeka otonom algoritmalarını eğitiyoruz. Bu sayede hem aracı kendimiz kullanabiliyoruz hem de otonom şekilde kendi kendine hareket edebiliyor. Belli görüntüler vererek yapay zeka algoritmalarımızı eğitiyoruz. Algoritma belli bir seviyeden sonra kendi başına hareket edebilecek kapasiteye ulaşıyor." diye konuştu.

"Yerlilik anlamında yüksek bir oran elde ettik"

Dünya genelinde birçok öğrenci takımının insansız su altı sistemleri üzerinde çalıştığını vurgulayan Kurt, şöyle devam etti:

"Biz kendi farkımızı ortaya koymak için aracın üzerine dengeyi koruması amacıyla köpük yerleştirdik. Elektronik sistemini, mekanik tasarımını ve birçok bileşenini olabildiğince kendimiz üretmeye çalıştık. Bu sayede hem yerlilik anlamında yüksek bir oran elde ettik hem de öğrenci olarak kendimizi geliştirme fırsatı bulduk. Aracımız yaklaşık yüzde 80 yerlilik oranına sahip. Bu cihaz geliştirilerek su altındaki araştırmalarda kullanılabilir. Görüntü toplamak için mercan kayalıklarının incelenmesinde görev alabilir. Ayrıca su altındaki petrol boru hatlarında oluşabilecek problemlerin tespit edilmesi ve çözüm süreçlerinde de kullanılabilir. Endüstride yüksek karşılığı olan bir araç."

Takım kaptanı Kurt, Norveç'te elde ettikleri dünya üçüncülüğünün gurur kaynağı olduğunu belirterek, dünya birinciliğini hedeflediklerini sözlerine ekledi.