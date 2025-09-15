Meksika'nın güneybatısındaki Yucatan eyaletinde minibüs ile tırın çarpışması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.
Meksika basınına göre, inşaat işçilerini taşıyan bir minibüs Merida-Campeche yolunun 127. kilometresinde önce öndeki araca, daha sonra karşı şeride geçerek tırla çarpıştı.
Kazada 15 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, minibüste sıkışanları çıkarmak için uzun süre mücadele verdi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Yucatan'da Feci Kaza: 15 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?